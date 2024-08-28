Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Analistler, çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosunun beklendiğini ifade ederek, yarınki büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 arttı. Endeks, haziranda 325,23 değeriyle rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret etti.

Ülkede Conference Board Tüketici Güven Endeksi de ağustosta aylık 1,4 puan artışla 103,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni 6 ayın en yüksek seviyesini kaydederken, tüketicilerin iş gücü piyasası koşullarına dair daha fazla endişe taşıdığı görüldü.

ABD'de tüketicilerin 12 aylık ortalama enflasyon beklentileri de ağustosta yüzde 4,9'a düşerken, bu değer Mart 2020'den bu yana en düşük oran oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin ardından söz konusu fiyatlamaların değişebileceğini kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,83'te, dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 100,9 seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı dün 2.525 dolarla rekor kapanış gerçekleştirmesinin ardından yeni günde yüzde 0,7 azalışla 2.509 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 78,6 dolardan alıcı buluyor.

Dün, Dow Jones endeksi rekor kapanış gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1 daraldı.

Fed'in eylülden itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sene sonuna kadar en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, toplamda üç faiz indirimi ihtimali de masada duruyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,52 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya'da teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısı piyasanın yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Çin ekonomisine yönelik endişeler ve Japonya'da faiz artırımlarının devam edeceği yönündeki tahminler bölge genelinde risk algısını beslemeyi sürdürüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,95, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,21 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,43 geriledi.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,91 artışla 9.748,75 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,07 artışla 34,0200'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 34,0530 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları