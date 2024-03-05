Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı

Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerindeki yükselişin devam etmesine karşın, hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Analistler, ABD'de istihdama ilişkin açıklanacak verilerin, ülkenin iş gücünde yumuşamaya işaret etmesi durumunda, Fed'in faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine yönelik beklentilerin artabileceğini dile getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yatırımcıların odağında bulunduğunu anımsatan analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de takip edildiğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika faiz oranı indirilmeden önce enflasyonun düşüşüne dair daha fazla güven kazanması gerektiğine işaret ederek, bu yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimi beklediğini belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği toplantıda faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 65 ile fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla günü yüzde 4,22 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,21'de bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,6 artışla 2 bin 117 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, şu dakikalarda 2 bin 115 dolardan alıcı buluyor.

Yaklaşık son bir aydır 80-85 dolar aralığında dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,3 azalışla 82,4 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasaları tarafında da Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 68 bin doların üzerine çıkarak 8 Kasım 2021'de gördüğü 69 bin dolarlık zirvesine yaklaştı.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), ABD firması Apple'a müzik uygulamalarının dağıtımında hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,8 milyar avro para cezası verirken, şirketin hisse fiyatı günü yüzde 2,5 değer kaybıyla tamamladı.

Dün New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,25 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün Fransa hariç negatif seyir hakim olurken, bugün gözler bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD istihdam raporu ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı konuşma öncesinde pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en çok görüldüğü bölge olarak öne çıkan Avrupa'da, bugün açıklanacak verilerin bölge ekonomisindeki gidişata ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dün, gelecek kış dönemine hazırlık için doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma uygulamasını 1 yıl uzatma konusunda anlaşırken, İsviçre Merkez Bankası (SNB), pozitif faiz oranlarına geçişin etkisiyle 3,2 milyar İsviçre frangı (3,62 milyar dolar) zarar açıkladı.

ECB, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) ve Hollanda Merkez Bankası da (DNB) geçen yıl sırasıyla 1,3 milyar avro, 21,6 milyar avro ve 3,5 milyar avro zarar açıklamıştı.

Ayrıca, dün Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Almanya Gayri Safi Yurt içi Hasılasının (GSYH) yüzde 1,2 düşebileceğini bildirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin Kongresinden gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ile danışma meclisi işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) eş zamanlı genel kurul toplantıları, ülkenin yakın dönemdeki ekonomi stratejisi ve hedeflerini, iç siyaset ve dış politika önceliklerini ortaya koyması açısından kritik önem taşıyor.

Analistler, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici teşvik paketleri açıklayacağına yönelik beklentilerin arttığını belirterek, söz konusu toplantılardan çıkacak kararlar öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilerin paralelinde gerçekleşmesi, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) negatif faiz politikasının sonlarına yaklaştığına ilişkin öngörüleri destekledi.

Japonya'da hizmet sektörü PMI 52,9 ile beklentileri aşarken, Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI ise 52,5 ile tahminlerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 azalış kaydetti.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybıyla 8.907,65 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 31,5719'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,6060 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün katıldığı bir TV programında, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik." dedi.

Piyasaları tedirgin edecek bir adım atmayacaklarını ifade eden Şimşek, "Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." diye konuştu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Avro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: