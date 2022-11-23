Dünya genelinde devam eden resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre Richmond Fed imalat endeksi eksi 9 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, ekonomik aktiviteye ilişkin soru işaretleri Fed'in para politikasında şahin duruşunu yumuşatabileceği beklentilerini artırdı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dünkü konuşmasında para politikası adımlarının etkilerinin gecikmeli olarak görüldüğünü kaydederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da faiz artırımlarında yavaşlamaya açık olduğunu bildirdi.

Öte yandan, dün ABD'de bilançolarını açıklayan Best Buy ve Abercrombie gibi perakende şirketlerinin karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi de pay piyasalarında risk iştahını beslerken, New York borsası alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 47 baz puanda bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in aralık toplantısında yüzde 75 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları küresel resesyon endişelerini artırırken, emtia fiyatlarını da baskılamaya devam ediyor. Yeni günde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 87,6 dolardan ve bakırın libresi yüzde 0,4 düşüşle 3,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, tutanaklarda, gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Dün, New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,36, Dow Jones endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa'da enflasyonla mücadele başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan ECB üyesi Gediminas Simkus bankanın gelecek toplantıda en az 50 baz puan faiz artırması gerektiğini belirterek, daha büyük faiz artırımlarının da masada olduğunu ifade etti.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

ABD'deki pozitif seyir yeni günün açılışında Asya borsalarına da taşınırken, Çin'de artan Kovid-19 vakaları ve devam eden "sıfır Kovid-19" politikası yukarı yönlü seyri törpülüyor.

Çin hükümeti salgınla mücadele kapsamında tedbirleri artırmaya devam ederken, ekonomiye ilişkin endişeler de güçlenmeyi sürdürüyor.

Çin'in teknoloji şirketlerine ilişkin regülasyonlarda sona yaklaşıldığına ilişkin beklentiler ise risk iştahını besliyor. Çin Merkez Bankası (PBoC) Ant Group'a yaklaşık 1 milyar dolar ceza keserken, piyasalarda bu cezayla beraber hükümetin teknoloji şirketlerine yönelik adımlarının sonlanabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, Yeni Zelanda Merkez Bankası bugün politika faizini tarihte ilk kez 75 baz puan artırarak son 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25'e çıkardı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'da piyasalarda tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 4,60 yükselerek 4.780,74 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 18,6110'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6190'dan işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI verilerinin öne çıktığını, Fed'in toplantı tutanaklarının ise yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

11.30 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed tutanakları