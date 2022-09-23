Küresel piyasalar, "şahin" merkez bankaları sonrası negatif seyrediyor

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı seyir sürdü ve Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,72'yle Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi 111,8'le son 20 yılın zirvesini test ettikten sonra 111,4'te dengelendi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

BOE FAİZİ 14 YILIN ZİRVESİNE ÇEKTİ

Avrupa tarafında dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Arka arkaya 7. kez faiz artırımına giden Banka'nın kararının ardından sterlin/dolar paritesi 1,1212'yle 37 yılın en düşük seviyesini gördü. İsviçre Merkez Bankası da dün politika faizini 75 baz puan artırarak 8 yıldır süren negatif faiz dönemine son verirken, İsviçre frangı, dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Aynı gün faiz kararını açıklayan Norveç Merkez Bankası da politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 2,25'e yükseltti.

Kararlar sonrası 10 yıllık tahvil faizi İngiltere'de 14 yılın zirvesini görürken, İsviçre'de 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi de Eylül 2013'ten sonra ilk kez yüzde 2'yi test etti.

Bu gelişmeler sonrası para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekim ayı toplantısında politika faizini 75 baz puan artıracağı ve yıl sonunda yüzde 3'ün üzerine çıkaracağı beklentileri fiyatlanmaya başladı.

AVRUPA'DA YÜSEK FAİZ DÖNEMİ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Avrupa'da yüksek faiz döneminin gelecekte devam edeceğine ilişkin beklentiler, halihazırda enerji kriziyle mücadele edilen ve enflasyonist baskıların sürdüğü bölgede resesyon endişelerini artırdı. Söz konusu endişelerle Stoxx 600 endeksi dün Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,87 azalışla 2,5 ayın en kötü kapanışını gerçekleştirdi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,08 değer kaybıyla 20 günün en düşük seviyesinden kapandı. Avro/dolar paritesi dün 0,9809 ile Ekim 2002'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bugün 0,9830'da dengelenirken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.