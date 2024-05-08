Küresel piyasalar temkinli seyrediyor

ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyretmesi ve sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu koruması yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili oluyor.

Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görülmesi gerektiğini anlattı.

Fed'in uzun süre faiz oranlarını sıkı tutmasını beklediğini dile getiren Kashkari, enflasyon göstergelerinin işbirliği yapmaması halinde faiz artırımı olasılığını dışlamadığını söyledi.

Kashkari, faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre aynı seviyede tutma olasılığının, faiz artırımına gitmekten daha yüksek olduğunu kaydetti.

Söz konusu gelişmeye karşın ABD'de tahvillere olan talebin devam ettiği görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün üst üste 5'inci günde de gerileyerek günü yüzde 4,47'den tamamladı.

Altının ons fiyatı yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2.318 dolarda, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 82,5 dolarda bulunuyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,1 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün de pozitif bir seyir izlenirken, yarın İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

BoE'nin politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,75 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya'da ise pay piyasaları Güney Kore hariç negatif bir seyir izlerken, bölgede gelecek hafta açıklanması beklenen büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde risk iştahının gerilediği görülüyor.

Japon yeni konusu ise hala bölgedeki en sıcak gelişme olmaya devam ediyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın gelecek toplantılarda sürpriz şekilde faiz artırım kararı alabileceğini belirtirken, Finans Bakanı Shunichi Suzuki hükümetin gerektiği takdirde bütün önlemleri almak için hazır olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Japonya'da Nintendo'nun gelecek döneme ilişkin beklentilerinin zayıf kalması ve Toyota'nın karlılığının öngörülerin altında gerçekleşmesi de piyasalarda satış baskısını artırdı.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 155,17 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artış kaydetti.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.336,50 puanla rekor seviyeden tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 10.375,74 puana çıkardı.

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar TL varlıklara ilgiyi artırmaya devam ederken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına geriledi. Türkiye'nin CDS'i şu sıralarda 279,33 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, söz konusu harekette, basında yer alan, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üstünde 32,2683'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2690 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 100.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.00 ABD, mart ayı, toptan eşya stokları

17.30 Türkiye, nisan ayı hazine nakit dengesi