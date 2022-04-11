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Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
AA
Oluşturma Tarihi: 11 Nisan 2022 09:26
Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 09:30

Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası`nın (Fed) agresifleşen şahin tutumu, Çin`de devam eden Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerle yeni haftanın açılışında negatif seyrediyor.

Fed'in para politikalarındaki şahin tutumu tahvil piyasalarında satış baskısını yeni haftanın başlangıcında da desteklemeyi sürdürürken, küresel bazda risk algısı güçleniyor.

ABD'de artan tahvil faizlerinin ekonomide durgunluğu tetikleyebileceği endişesi devam ederken, son haftalarda bazı ABD tahvillerinde tersine dönen getiri eğrisi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu kapsamda bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

FED'İN MAYISTA 50 PUANLIK FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜKSELDİ

Geçen hafta yapılan sözle yönlendirmeler sonrası Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 81'e yükselirken, bu hafta yapılacak konuşmalarda bilanço küçültme sürecine ilişkin ipuçları aranacak.

Rusya-Ukrayna savaşında İstanbul'daki müzakerelerin ardından şimdiye kadar olumlu bir sonuç alınamaması ve Rusya'ya yönelik artmaya devam eden yaptırımlar ise risk algısını yükselten etkenler olarak dikkati çekiyor.

Rusya ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu cephesindeki harekatı yürütmesi için yeni bir komutan atadığı iddia ediliyor. Bu adımın iki ülke arasındaki savaşı daha da şiddetlendirebileceğinden endişe edilirken, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım kararları açıklanmaya ve uygulanmaya devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hafta sonu Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek, Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) da, Rusya'nın en büyük ikinci finans kuruluşu olan VTB Bank'ın, Avrupa'daki yan kuruluşu üzerindeki kontrolünün yeni yaptırımlardan sonra kaldırıldığını duyurdu.

ABD'NİN TAHVİL FAİZİ YÜKSELİŞTİ

Brent petrolün varil fiyatı Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle haftaya yüzde 1,8 düşüşle 100,3 dolardan başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,77 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,40 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avrupa'da son yılların en yüksek seviyelerine çıkan enflasyonun ardından alacağı kararlar yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizini sabit bırakması beklenirken, karar metninde ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasında politika değişimine ilişkin olası ipuçları aranacak.

Öte yandan, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Macron'un ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından diğer Cumhurbaşkanı adayları, seçmenleri, aşırı sağcı Le Pen'e karşı Macron'a oy vermeye çağırdı.

Cuma günü, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,46, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,13 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 1,34 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

ASYA BORSALARINDA TEKNOLOJİ VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİM

Çin'de devam eden Kovid-19 salgını ve alınan önlemler bölgede pay piyasalarının yeni haftaya satıcılı başlamasına sebep oldu. Çin'de birçok şehirde Kovid-19 kısıtlamaları uygulamaya alınırken, Hong Kong'da da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu gelişmelerle Asya borsalarında teknoloji ve otomotiv sektörü hisselerinde satışların yoğunlaşması dikkati çekti.

Öte yandan bugün Çin'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,5, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de yüzde 8,3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,12, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,80, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,60 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,35 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 2,05 değer kazanarak 2.393,39 puana çıkarken, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Bugün yurt içinde gözler ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, şubatta cari işlemler hesabının 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,7 artışla 14,7491'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,7450 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde ayrıca işsizlik verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri takviminin sakin olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.410 ve 2.450 seviyelerinin direnç, 2.350 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10:00 Türkiye, şubat ayı ödemeler dengesi ve işsizlik oranı

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