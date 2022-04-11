Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı

Bu kapsamda bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de artan tahvil faizlerinin ekonomide durgunluğu tetikleyebileceği endişesi devam ederken, son haftalarda bazı ABD tahvillerinde tersine dönen getiri eğrisi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

FED'İN MAYISTA 50 PUANLIK FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜKSELDİ

Geçen hafta yapılan sözle yönlendirmeler sonrası Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 81'e yükselirken, bu hafta yapılacak konuşmalarda bilanço küçültme sürecine ilişkin ipuçları aranacak.

Rusya-Ukrayna savaşında İstanbul'daki müzakerelerin ardından şimdiye kadar olumlu bir sonuç alınamaması ve Rusya'ya yönelik artmaya devam eden yaptırımlar ise risk algısını yükselten etkenler olarak dikkati çekiyor.

Rusya ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu cephesindeki harekatı yürütmesi için yeni bir komutan atadığı iddia ediliyor. Bu adımın iki ülke arasındaki savaşı daha da şiddetlendirebileceğinden endişe edilirken, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım kararları açıklanmaya ve uygulanmaya devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hafta sonu Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek, Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) da, Rusya'nın en büyük ikinci finans kuruluşu olan VTB Bank'ın, Avrupa'daki yan kuruluşu üzerindeki kontrolünün yeni yaptırımlardan sonra kaldırıldığını duyurdu.

ABD'NİN TAHVİL FAİZİ YÜKSELİŞTİ

Brent petrolün varil fiyatı Çin'de artan vaka sayılarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle haftaya yüzde 1,8 düşüşle 100,3 dolardan başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,77 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,40 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avrupa'da son yılların en yüksek seviyelerine çıkan enflasyonun ardından alacağı kararlar yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizini sabit bırakması beklenirken, karar metninde ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasında politika değişimine ilişkin olası ipuçları aranacak.

Öte yandan, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Macron'un ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından diğer Cumhurbaşkanı adayları, seçmenleri, aşırı sağcı Le Pen'e karşı Macron'a oy vermeye çağırdı.

Cuma günü, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,46, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,56, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,13 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 1,34 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.