Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle başlayacak

2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gevşeme sürecinin uzayabileceğine yönelik sinyalleri sonrası gözler yeni yılda ABD ekonomisinin makroekonomik görünümüne çevrildi.

Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada güçlük çekmesi, gelecek yıl merkez bankalarının izleyeceği patika hakkındaki soru işaretlerinin varlığını korumasına neden oluyor.

Öte yandan, geçen hafta ABD'de bankacılık ve iş dünyası temsilcileri, yıllık stres testleriyle ilgili Fed'i dava etti. Davacılar arasında Banka Politika Enstitüsü, Ohio Ticaret Odası, Ohio Bankacılar Birliği, Amerikan Bankacılar Birliği ve ABD Ticaret Odası yer aldı.

Ohio Bölge Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, davacıların stres testlerine veya sermaye gerekliliklerine karşı olmadığı, aksine bu uygulamaların Amerikan finans sisteminin güvenliği ve istikrarı için önemli olduğu aktarıldı.

Dilekçede, bu kritik konuda, federal düzenlemelerin, Kongrenin öngördüğü adil, şeffaf ve mantık kurallarına uygun şekilde hazırlanması gerektiği savunularak, mevcut stres testi sürecinin bu gereklilikleri karşılamakta yetersiz kaldığı kaydedildi.

Fed, bankaları her yıl tabi tuttuğu stres testi ile değişen varsayımsal resesyon senaryosu altında büyük bankaların kayıplarını, gelirlerini ve sermaye seviyelerini tahmin ederek, onların dayanıklılığını değerlendiriyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilere göre Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık 8,1 puan azalışla 104,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri de kasımda yüzde 1,1 ile beklenenden fazla azaldı.

ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Aralık ile biten haftada 219 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 milyon 910 bin ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, söz konusu veriler iş gücü piyasasının soğumasına karşın hala gücünü koruduğuna işaret etti.

Noel tatilinin takip edildiği haftada, altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 622 dolardan alıcı buldu.

Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrası tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi dikkatleri çekerken, mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesine çıktı.

Dolar endeksi hafta içinde 108,3'e çıkararak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine yakın seyretmeye devam ederken, haftayı 108,0 seviyesinden tamamladı.

Brent petrol ise haftalık bazda yüzde 1 artarak 73,4 dolar seviyesinde dengelendi.

NEW YORK BORSASI POZİTİF SEYRETTİ

Bu gelişmelerle, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 0,76, Dow Jones endeksi yüzde 0,35 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Analistler, işlem hacminin gelecek haftaki yeni yıl tatilinin de etkisiyle 6 Ocak'a kadar düşük seyretmesinin beklendiğini, piyasalar için ilk önemli odak noktasının 10 Ocak'ta açıklanacak istihdam raporu olacağını aktardı.

Pazartesi bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve cuma günü ISM imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

Yılbaşı tatili sebebiyle gelecek hafta çarşamba günü ABD piyasalarında işlem gerçekleşmeyecek.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR İZLENDİ

Geçen hafta Avrupa borsalarında Noel tatili sebebiyle salı günü birçok endekste, çarşamba ve perşembe günü ise tüm endekslerde işlem gerçekleşmezken, haftalık bazda pozitif bir seyir izlendi.

Avrupa yılı resesyon endişeleriyle tamamlamaya hazırlanırken, bu hafta açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinden alınan sinyallerin bölge ülkelerinin ekonomileri hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,17 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50 yükseldi

Gelecek hafta perşembe günü Almanya ve Avro Bölgesinde imalat sanayi PMI verileri, cuma günü ise Almanya'da işsizlik oranı takip edilecek.

Yılbaşı tatili sebebiyle 31 Aralık salı günü İngiltere'de borsalar erken kapanacak, Almanya, Fransa ve İtalya'da işlemler gerçekleşmeyecek. 1 Ocak Çarşamba günü ise bölge genelinde tüm endeksler kapalı olacak.

ASYA BORSALARI GEÇEN HAFTA ALICILI SEYRETTİ

Asya piyasaları geçen haftayı alıcılı bir seyirle tamamlarken, bölgedeki pay piyasalarındaki işlem hacmi Noel tatili sebebiyle sınırlı kaldı.

2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ekonomi ve ticaret politikaları Asya bölgesindeki ülkelerin odağında kalmayı sürdürüyor.

Analistler, ABD'nin Çin'e uygulayacağı olası tarife artışlarının imalat sanayi ve ihracat oranları gibi önemli makroekonomik göstergeler üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydederek, ticaret savaşlarının yeniden canlanma riskinin yatırımcıları temkinli davranmaya teşvik ettiğini söyledi.

Öte yandan, Japon ekonomisinde güç kazanan enflasyon ülke gündemindeki yerini koruyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda geçen hafta yaptığı açıklamada ekonomi ve fiyat görünümüyle ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu ifade ederek, "Para politikasını aşırı gevşek bırakmak BoJ'un, faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmeye zorlayabilir. Bu da uzun vadede kalıcı ekonomik büyüme için olumsuz olacaktır." dedi.

Bölgede bu hafta açıklanan verilere göre, aralık ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), tahminleri geride bırakarak yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Analistler, Tokyo TÜFE'nin içinde bulunulan aya yönelik bilgi vermesi ve Japonya'nın en büyük şehrinin ölçümleri olması sebebiyle yakından takip edildiğini vurgulayarak, güçlenen Tokyo enflasyonunun ülkedeki makroekonomik durum hakkından öncü bilgi sağladığını belirtti.

Bunlara ek olarak, geçen hafta Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı dikkati çekerken, Japon yenindeki zayıflık ülkedeki ihracatçıların kazançlarını artıracağına yönelik beklentilerle ülke pay piyasalarını destekliyor.

Ülke para birimindeki seyir yetkililerin de odağında yer alırken, Maliye Bakanı Katsunobu Kato, geçen hafta yaptığı açıklamada, yendeki harekete ilişkin "Japon hükümeti aşırı hareketlere karşı uygun önlemleri alacaktır." ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklama sonrası yende sınırlı da olsa toparlanma görülürken dolar/yen paritesi 157,9 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.

Bunların yanı sıra, Dünya Bankası, Çin ekonomisinin büyüme beklentilerini bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revize etti. Bankadan açıklanan raporda, ülke ekonomisinin 2024'te yüzde 4,9 ve 2025'te 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Güney Kore'de ise devam eden siyasal belirsizliklerin etkisiyle risk algısı yüksek kalmayı sürdürüyor.

Bu gelişmelerle, haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,08, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,87 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,95 yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyretti.

Gelecek hafta salı günü Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri, perşembe günü Caixin imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

Hong Kong'da salı günü erken kapanış yapılacak. Japonya'da salı gününden hafta sonuna kadar tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak. Güney Kore'de salı gününden itibaren olmak üzere 1 Ocak'ta ise bölge genelinde borsalarda işlemler gerçekleşmeyecek

YURT İÇİNDE GÖZLER ARALIK AYI ENFLASYONUNA ÇEVRİLDİ

Yurt içinde geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,09 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamlarken, gelecek hafta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

Merkez Bankasının gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verildiği belirtilen duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bunlara ek olarak, Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Açıklanan takvime göre gelecek yılın ilk para politikası kararı 23 Ocak 2025'te verilecek.

Ayrıca, TCMB, para politikası, makroihtiyati çerçeve, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan duyuruların iletişimin önemli unsurlarını oluşturduğunu belirterek, düzenlemelerde sadeleşme adımlarına 2025 yılında da devam edilmesinin ve yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığını duyurdu.

Bu gelişmelerin yanı sıra Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığı ve kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapılmayacağı bildirildi.

Geçen hafta ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti

Öte yandan Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 35,0849'dan kapattı.

Çarşamba günü yılbaşı tatili sebebiyle piyasalar kapalı olacak.

Yurt içinde pazartesi günü ekonomik güven endeksi, salı günü aylık para ve banka istatistikleri ile dış ticaret dengesi, perşembe günü imalat sanayi PMI ve cuma günü enflasyon verileri takip edilecek.