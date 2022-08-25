Küresel piyasalar yoğun veri gündemi öncesi temkinli seyrediyor

Küresel piyasaların takibinde olacağı, dünyanın dört bir yanından akademisyenler, merkez bankacıları ve piyasa katılımcılarının yer aldığı Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bugün ABD'nin Wyoming eyaletinde başlıyor. "Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi" başlığı altında gerçekleştirilecek sempozyum, iki gün sürecek. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da sempozyum kapsamında yarın bir konuşma yapacak. Hafta başından bu yana resesyon kaygılarını güçlendiren ekonomik verilere karşın, Fed yetkilileri ağırlıklı olarak "şahin" açıklamalarda bulunmaya devam ederken, yatırımcıların faiz artırım büyüklüğüne ilişkin daha fazla netlik beklemesi Powell'ın açıklamalarının önemini artırdı.

FED'İN EYLÜL AYINDA 75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIRIMINA GİDECEĞİ İHTİMALİ YÜZDE 58'E YÜKSELDİ Powell'ın enflasyonu düşürme taahhüdünü yinelemesi beklenirken, açıklamalar öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 58'e yükseldi. Makroekonomik veri tarafında, dün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda değişim göstermeyerek beklentilerin altında kaldı. Ülkede bekleyen konut satışları da temmuzda aylık yüzde 1 azalarak salgınının başlangıcından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu gelişmelerle dün güne yatay başlayan New York borsasında endeksler, günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,18, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Dolar endeksi, dün yatay seyretmesinin ardından bugün yüzde 0,3'lük düşüşle 108,3'e geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise Powell'ın para politikasına ilişkin vereceği mesajların güçlü faiz artırımlarının devamına işaret edebileceği endişeleri ile 1,5 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesi olan yüzde 3,10'u gördü. Avrupa'da enerji krizi gündemin odağındaki yerini korurken, Hollanda'da işlem gören eylül vadeli doğal gaz fiyatları dün 300 avroyu test etti. Yükselen enerji fiyatları nedeniyle bölgede enflasyon endişeleri canlı kalırken, ECB ve İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri şahinleşti. Piyasalarda ECB'nin eylül ayı toplantısında 50 baz puanlık artırıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere'nin de halihazırda yüzde 1,75 düzeyinde bulunan politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,50'e yükseltmesi bekleniyor.