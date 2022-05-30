Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Geçen hafta açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantı tutanaklarının, enflasyonist baskıların farkında olunduğu ve faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanması ile risk iştahı arttı. Buna ek olarak cuma günü ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının yıllık bazda 4 ayın en düşük artışını kaydetmesi, enflasyonist baskıların azalacağına işaret etti.

Küresel çapta açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de ekonomik aktivitenin yavaşlamasına karşın resesyon riskinin düşük olduğu yorumlarının artmasını sağladı.

Bu gelişmelerle yatırımcıların enflasyon ve büyüme odaklı endişeleri arka plana attığı görülürken, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarında ne kadar esnek davranabileceğine dair sinyaller alması açısından bu hafta açıklanacak veriler kritik önem taşıyor. Bu kapsamda ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme takip edilecek.

Analistler, Avro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon verilerinin de takip edileceği yeni haftada, yurt içinde ise büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını kaydetti. Öte yandan Fed'in bu hafta bilanço küçültmeye başlayacağını anımsatan analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin izlenmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında alımlar güçlendi ve endeksler 8 haftalık düşüşün ardından geçen haftayı yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 1,76, S&P 500 endeksi yüzde 2,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,33 değer kazandı. Endekslerin haftalık bazdaki ortalama yükselişi yüzde 6,6 oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi arka arkaya 3. haftayı da düşüşle tamamlayarak yüzde 2,75'te dengelendi. Dolar endeksi ise geçen hafta yüzde 1,3 gerileyerek 101,6'dan kapanmasının ardından bugün 101,5'e indi.