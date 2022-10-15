Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler küresel pay piyasalarında oynaklığı artırmaya devam ediyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de TÜFE verilerinin ardından perşembe günü New York borsasında endeksler yüzde 3'e yakın değer kazanırken, analistler bu durumda yatırımcıların enflasyondaki yükselişin sonuna yaklaşıldığı şeklinde yorumlamasının etkili olduğunu dile getirdi.

Öte yandan haftanın son işlem gününde New York borsası perşembe günkü kazançlarının önemli bir kısmını geri verirken, söz konusu düşüşte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta da 75 baz puan faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin yüzde 70 seviyesine yükselmesi etkili oldu.

Halihazırda Fed'in gelecek ayki toplantıda ise 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed yetkililerinin hafta boyunca yaptıkları açıklamalarda şahin duruşlarında değişiklik olmadığı görülürken, yıl sonunda politika faizinin yüzde 4,5 ila 5 arasında olması gerektiğine yönelik fikir beyan edenlerin sayısı artıyor. Söz konusu yönlendirmeler de böylece kasım ve aralıkta 75'er baz puan faiz artışına işaret ediyor.

ABD'nin tahvil piyasalarında satış baskısı etkili olmayı sürdürürken, ülkede tahvil faizleri 9 haftadır üst üste yükseliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bu hafta yaklaşık 18 baz puan yükselişle yüzde 4'ün üzerinde kapanırken, bu seviye Temmuz 2008'den bu yana en yüksek haftalık kapanış olarak kayıtlara geçti.

Ülkede resesyon fiyatlamalarının hala önemli seviyede olmadığı dikkati çekerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosunun getirisi arasındaki fark yaklaşık 40 baz puanda bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 7,2 değer kaybederek 90,7 dolara gerilerken, altının ons fiyatı da yüzde 3 azalışla 1.644 dolara indi.