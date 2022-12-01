ABD'de yaşanan Powell rallisi tüm dünyaya yayılıyor.

MSCI World endeksi yüzde 2,5 yükselişle yatırımcıların risk iştah seviyesinin yüksek olduğunu gösterdi. ABD'de Dow Jones Industrial Average endeksi Eylül dip seviyesinden yüzde 20 yükselerek boğa piyasasına girdi.

ABD vadelileri sabah saatlerinde hafif yükselirken rallinin devam edebileceğine işaret ediyor.

Asya Pasifik'te Powell'a ek olarak Çin Kovid tedbirlerinin yumuşaması da neredeyse tüm önemli Borsaların yükselmesine yol açıyor. Hong Hong Hang Seng yüzde 1,6, Çin CSI 300 yüzde 1,3 yükseliyor. Dolar düşüşünü bugün de sürdürüyor.

Powell'ın konuşması sonrası çarşamba gününü yüzde 0,7 kayıpla kapatan Bloomberg Dolar Endeksi bu sabah da yüzde 0,3 ek düşüş ile 1.266 puan seviyesine geriledi.

ABD tahvil getiri eğrisi vade yelpazesi boyunca gerilerken 10 yıllık getiri çarşamba günü 14 baz puan birden düşerek yüzde 3,61'e indi.

Spot altın da Powell sonrası ralli yapıyor. Altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 1.778 dolarda. Petrol hafif geriliyor.

POWELL'DAN PİYASALARI RAHATLATAN AÇIKLAMALAR

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'den aralık ayında faiz artış hızında yavaşlamaya gidileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

Çarşamba akşamı konuşan Powell, enflasyon baskılarının yavaşlayacağına dair iyimser bir tablo ortaya koyarken "Faiz artış hızında ılımlılaşma zamanı en erken aralık ayında gelebilir" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon üzerindeki belirsizliğin yüksek olduğunu vurgulayan Powell "Faiz artış hızındaki ılımlılaşma, enflasyonu kontrol etmek için faizleri nereye kadar yükselteceğimiz ve o seviyelerde ne kadar tutmamız gerektiğinden daha az önem taşıyor" diye konuştu.

Powell'ın bu sözlerini değerlendiren LH Meyer Ekonomisti Derek Tang "Powell'ın ana mesajı 2023'te gevşeme olmayacağı mesajını vermekti. Piyasalar mesajı olumlu algıladı çünkü faizleri uzun bir süre tutma sinyali, aynı zamanda faizleri fazla artırmama anlamına da geliyor" dedi. Yatırımcılar Powell'ın mesajlarını olumlu karşıladı.

Öte yandan Powell, ABD ekonomisini resesyona sokmadan enflasyonun düşürülebileceği görüşünü koruyor. Powell konuşmasında "Yumuşak veya yumuşağa yakın bir iniş için bir patika olduğuna inanmaya devam ediyorum" dedi. Powell bu patikayı işgücü piyasası koşullarının yumuşaması, mal ve barınma hizmetleri enflasyonunun iyileşmesi olarak tarif etti ve "Bence bu çok mantıklı bir patika" değerlendirmesini yaptı.