Rusya-Ukrayna savaşı küresel piyasalarda varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Putin'in açıklamaları sonrası Avrupa'da Nisan vadeli doğal gaz kontratları yüzde 20'den fazla artışla 118 avro seviyesine yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 5,7 değer kazanarak 117,8 dolara çıktı.

Avrupa Birliği'nin bu gelişmeler üzerine, ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinde öncelik talep edeceği açıklanırken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile olan toplantısında gündeme taşıyacak.

Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın bugün 33 şirketin hissenin işleme açılacağını bildirdi. Açığa satışların yasaklandığı kaydedilen açıklamada, işlemlerin TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde gerçekleşeceği belirtildi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerinde 50 baz puanlık faiz artışını desteklemeye devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in enflasyonu kontrol altına alması için daha agresif faiz artırımları yapması gerektiğini ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise fiyat istikrarının sağlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Bu gelişmelerle, tahvil piyasalarında Fed'in mayısta 50 baz puan faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 67'ye yükseldi.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle dün Brüksel'deki temaslarının ardından bugün NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyi'nin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

Bir süredir risk algısını besleyen konulardan olan Çin'in Rusya'ya yardım ettiğine yönelik konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, Çin'in Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya askeri destek sağladığını görmediklerini ya da ellerinde böyle bir delil olmadığını söyledi.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,32 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde ise yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşı bölge ekonomisi üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dün Putin'in açıklamaları sonrası pay piyasalarında satış baskısı güçlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Komite üyesi Ignazio Visco dünkü açıklamalarında enflasyonun bu derece güçlenmesinin kendileri için sürpriz olduğunu kaydederken, stagflasyonun ise yeterli politika reaksiyonu olmaması durumunda ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle dün yüzde 0,2 değer kaybeden avro/dolar paritesi yeni güne de düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0980 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde sınırlı da olsa alıcılı seyrediyor.

Asya borsalarında artan emtia fiyatlarıyla birlikte dün açıklanan bilançolarda başta önemli bilişim şirketi Tencent'in bugüne kadar en zayıf büyümesini kaydetmesinin ardından risk iştahı düşük seyrediyor. Tencent hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 4 değer kaybıyla işlem görüyor.

Japon yeninin dolar karşısında değer kaybını sürdürmesi ise ihracatçı şirket hisselerini destekleyerek, Japonya pay piyasalarındaki satış baskısını törpülüyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,2'ye, hizmet sektörü PMI da 48,7'ye yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,40 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Dolar/yen paritesi bugün 121,5 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 121,3 seviyesinden alıcı buluyor.

Yurt içinde, dün beş işlem günü süren yükseliş serisine son veren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 azalışla 2.183,10 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 değer kazanarak 14,8371'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8220'den alıcı buluyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Başkanı Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının özeti ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıdan gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışı veri gündeminde ise dünya genelinde PMI ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.195 ve 2.220 seviyelerinin direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11:30 Almanya, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12:00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12:30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14:30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15:30 ABD, 2021 4. çeyrek ödemeler dengesi

15:30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15:30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

16:45 ABD, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI