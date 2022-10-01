Küresel piyasalarda resesyon endişelerine bağlı negatif seyir bu hafta da devam etti

BIST 100
3.179,99
33,10 (% 1,05)
DOLAR
18,5039
0 (% -0,01)
EURO
18,1433
-0,01 (% -0,08)
ALTIN
988,22
0,29 (% 0,03)
GÜMÜŞ
11,31
0,11 (% 0,95)
BITCOIN
19.358
-217,58 (% -1,11)
PETROL
85,56
-1,62 (% -1,86)
BONO
15,06
0,23 (% 1,55)
ACSEL - ACIPAYAM SELULOZ ADEL - ADEL KALEMCILIK ADESE - ADESE GAYRIMENKUL AEFES - ANADOLU EFES AFYON - AFYON CIMENTO AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING AGYO - ATAKULE GMYO AKBNK - AKBANK AKCNS - AKCANSA AKENR - AK ENERJI AKFGY - AKFEN GMYO AKGRT - AKSIGORTA AKMGY - AKMERKEZ GMYO AKSA - AKSA AKSEN - AKSA ENERJI AKSGY - AKIS GMYO AKSUE - AKSU ENERJI AKYHO - AKDENIZ YATIRIM HOLDING ALARK - ALARKO HOLDING ALBRK - ALBARAKA TURK ALCAR - ALARKO CARRIER ALCTL - ALCATEL LUCENT TELETAS ALGYO - ALARKO GMYO ALKA - ALKIM KAGIT ALKIM - ALKIM KIMYA ALMAD - ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI ANELE - ANEL ELEKTRIK ANGEN - ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANHYT - ANADOLU HAYAT EMEK. ANSGR - ANADOLU SIGORTA ARASE - DOGU ARAS ENERJI ARCLK - ARCELIK ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI ARENA - ARENA BILGISAYAR ARMDA - ARMADA BILGISAYAR ARSAN - ARSAN TEKSTIL ARZUM - ARZUM EV ALETLERI ASELS - ASELSAN ASUZU - ANADOLU ISUZU ATAGY - ATA GMYO ATATP - ATP BILGISAYAR ATEKS - AKIN TEKSTIL ATLAS - ATLAS YAT. ORT. ATSYH - ATLANTIS YATIRIM HOLDING AVGYO - AVRASYA GMYO AVHOL - AVRUPA YATIRIM HOLDING AVOD - A.V.O.D GIDA VE TARIM AVTUR - AVRASYA PETROL VE TUR. AYCES - ALTINYUNUS CESME AYDEM - AYDEM ENERJI AYEN - AYEN ENERJI AYES - AYES CELIK HASIR VE CIT AYGAZ - AYGAZ AZTEK - AZTEK TEKNOLOJI BAGFS - BAGFAS BAKAB - BAK AMBALAJ BALAT - BALATACILAR BALATACILIK BANVT - BANVIT BARMA - BAREM AMBALAJ BASCM - BASTAS BASKENT CIMENTO BASGZ - BASKENT DOGALGAZ GMYO BAYRK - BAYRAK TABAN SANAYI BERA - BERA HOLDING BEYAZ - BEYAZ FILO BFREN - BOSCH FREN SISTEMLERI BIMAS - BIM MAGAZALAR BIOEN - BIOTREND CEVRE VE ENERJI BIZIM - BIZIM MAGAZALARI BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. BLCYT - BILICI YATIRIM BMSCH - BMS CELIK HASIR BMSTL - BMS BIRLESIK METAL BNTAS - BANTAS AMBALAJ BOBET - BOGAZICI BETON SANAYI BOSSA - BOSSA BRISA - BRISA BRKO - BIRKO MENSUCAT BRKSN - BERKOSAN YALITIM BRLSM - BIRLESIM MUHENDISLIK BRMEN - BIRLIK MENSUCAT BRSAN - BORUSAN MANNESMANN BRYAT - BORUSAN YAT. PAZ. BSOKE - BATISOKE CIMENTO BTCIM - BATI CIMENTO BUCIM - BURSA CIMENTO BURCE - BURCELIK BURVA - BURCELIK VANA CANTE - CAN2 TERMIK CASA - CASA EMTIA PETROL CCOLA - COCA COLA ICECEK CELHA - CELIK HALAT CEMAS - CEMAS DOKUM CEMTS - CEMTAS CEOEM - CEO EVENT MEDYA CIMSA - CIMSA CLEBI - CELEBI CMBTN - CIMBETON CMENT - CIMENTAS CONSE - CONSUS ENERJI COSMO - COSMOS YAT. HOLDING CRDFA - CREDITWEST FAKTORING CRFSA - CARREFOURSA CUSAN - CUHADAROGLU METAL DAGHL - DAGI YATIRIM HOLDING DAGI - DAGI GIYIM DAPGM - DAP GAYRIMENKUL DARDL - DARDANEL DENGE - DENGE HOLDING DERHL - DERLUKS YATIRIM HOLDING DERIM - DERIMOD DESA - DESA DERI DESPC - DESPEC BILGISAYAR DEVA - DEVA HOLDING DGATE - DATAGATE BILGISAYAR DGGYO - DOGUS GMYO DGNMO - DOGANLAR MOBILYA DIRIT - DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL DITAS - DITAS DOGAN DMSAS - DEMISAS DOKUM DNISI - DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DOAS - DOGUS OTOMOTIV DOBUR - DOGAN BURDA DOCO - DO-CO DOGUB - DOGUSAN DOHOL - DOGAN HOLDING DOKTA - DOKTAS DOKUMCULUK DURDO - DURAN DOGAN BASIM DYOBY - DYO BOYA DZGYO - DENIZ GMYO ECILC - ECZACIBASI ILAC ECZYT - ECZACIBASI YATIRIM EDATA - E-DATA TEKNOLOJI EDIP - EDIP GAYRIMENKUL EGEEN - EGE ENDUSTRI EGEPO - NASMED EGEPOL EGGUB - EGE GUBRE EGPRO - EGE PROFIL EGSER - EGE SERAMIK EKGYO - EMLAK KONUT GMYO EKIZ - EKIZ KIMYA ELITE - ELITE NATUREL ORGANIK GIDA EMKEL - EMEK ELEKTRIK EMNIS - EMINIS AMBALAJ ENJSA - ENERJISA ENERJI ENKAI - ENKA INSAAT ENSRI - ENSARI DERI EPLAS - EGEPLAST ERBOS - ERBOSAN ERCB - ERCIYAS CELIK BORU EREGL - EREGLI DEMIR CELIK ERSU - ERSU GIDA ESCAR - ESCAR FILO ESCOM - ESCORT TEKNOLOJI ESEN - ESENBOGA ELEKTRIK ETILR - ETILER GIDA ETYAT - EURO TREND YAT. ORT. EUHOL - EURO YATIRIM HOLDING EUKYO - EURO KAPITAL YAT. ORT. EUREN - EUROPEN ENDUSTRI EUYO - EURO YAT. ORT. FADE - FADE GIDA FENER - FENERBAHCE FUTBOL FLAP - FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. FMIZP - F-M IZMIT PISTON FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI FORMT - FORMET METAL VE CAM FRIGO - FRIGO PAK GIDA FROTO - FORD OTOSAN GARAN - GARANTI BANKASI GARFA - GARANTI FAKTORING GEDIK - GEDIK Y. MEN. DEG. GEDZA - GEDIZ AMBALAJ GENIL - GEN ILAC GENTS - GENTAS GEREL - GERSAN ELEKTRIK GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GLBMD - GLOBAL MEN. DEG. GLCVY - GELECEK VARLIK YONETIMI GLRYH - GULER YAT. HOLDING GLYHO - GLOBAL YAT. HOLDING GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK GOLTS - GOLTAS CIMENTO GOODY - GOOD-YEAR GOZDE - GOZDE GIRISIM GRNYO - GARANTI YAT. ORT. GRSEL - GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK GSDDE - GSD DENIZCILIK GSDHO - GSD HOLDING GSRAY - GALATASARAY SPORTIF GUBRF - GUBRE FABRIK. GWIND - GALATA WIND ENERJI GZNMI - GEZINOMI SEYAHAT HALKB - T. HALK BANKASI HATEK - HATAY TEKSTIL HDFGS - HEDEF GIRISIM HEDEF - HEDEF HOLDING HEKTS - HEKTAS HKTM - HIDROPAR HAREKET KONTROL HLGYO - HALK GMYO HTTBT - HITIT BILGISAYAR HUBVC - HUB GIRISIM HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI HURGZ - HURRIYET GZT. ICBCT - ICBC TURKEY BANK IDEAS - IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER IDGYO - IDEALIST GMYO IEYHO - ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. IHAAS - IHLAS HABER AJANSI IHEVA - IHLAS EV ALETLERI IHGZT - IHLAS GAZETECILIK IHLAS - IHLAS HOLDING IHLGM - IHLAS GAYRIMENKUL IHYAY - IHLAS YAYIN HOLDING IMASM - IMAS MAKINA INDES - INDEKS BILGISAYAR INFO - INFO YATIRIM INTEM - INTEMA INVEO - INVEO YATIRIM HOLDING INVES - INVESTCO HOLDING IPEKE - IPEK DOGAL ENERJI ISATR - IS BANKASI (A) ISBIR - ISBIR HOLDING ISBTR - IS BANKASI (B) ISCTR - IS BANKASI (C) ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK ISFIN - IS FIN.KIR. ISGSY - IS GIRISIM ISGYO - IS GMYO ISKPL - ISIK PLASTIK ISKUR - IS BANKASI (KUR.) ISMEN - IS Y. MEN. DEG. ISSEN - ISBIR SENTETIK DOKUMA ISYAT - IS YAT. ORT. ITTFH - ITTIFAK HOLDING IZFAS - IZMIR FIRCA IZINV - IZ YATIRIM HOLDING IZMDC - IZMIR DEMIR CELIK JANTS - JANTSA JANT SANAYI KAPLM - KAPLAMIN KAREL - KAREL ELEKTRONIK KARSN - KARSAN OTOMOTIV KARTN - KARTONSAN KARYE - KARTAL YEN. ENERJI KATMR - KATMERCILER EKIPMAN KCAER - KOCAER CELIK KCHOL - KOC HOLDING KENT - KENT GIDA KERVN - KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVT - KEREVITAS GIDA KFEIN - KAFEIN YAZILIM KGYO - KORAY GMYO KIMMR - KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS KLGYO - KILER GMYO KLKIM - KALEKIM KIMYEVI MADDELER KLMSN - KLIMASAN KLIMA KLNMA - T. KALKINMA BANK. KLRHO - KILER HOLDING KLSYN - KOLEKSIYON MOBILYA KMPUR - KIMTEKS POLIURETAN KNFRT - KONFRUT GIDA KONKA - KONYA KAGIT KONTR - KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONYA - KONYA CIMENTO KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL KOZAA - KOZA MADENCILIK KOZAL - KOZA ALTIN KRDMA - KARDEMIR (A) KRDMB - KARDEMIR (B) KRDMD - KARDEMIR (D) KRGYO - KORFEZ GMYO KRONT - KRON TELEKOMUNIKASYON KRPLS - KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ KRSTL - KRISTAL KOLA KRTEK - KARSU TEKSTIL KRVGD - KERVAN GIDA KSTUR - KUSTUR KUSADASI TURIZM KTSKR - KUTAHYA SEKER FABRIKASI KUTPO - KUTAHYA PORSELEN KUVVA - KUVVA GIDA KUYAS - KUYAS YATIRIM KZBGY - KIZILBUK GYO LIDER - LDR TURIZM LIDFA - LIDER FAKTORING LINK - LINK BILGISAYAR LKMNH - LOKMAN HEKIM SAGLIK LOGO - LOGO YAZILIM LUKSK - LUKS KADIFE MAALT - MARMARIS ALTINYUNUS MAGEN - MARGUN ENERJI MAKIM - MAKIM MAKINE MAKTK - MAKINA TAKIM MANAS - MANAS ENERJI YONETIMI MARKA - MARKA YATIRIM HOLDING MARTI - MARTI OTEL MAVI - MAVI GIYIM MEDTR - MEDITERA TIBBI MALZEME MEGAP - MEGA POLIETILEN MEPET - METRO PETROL VE TESISLERI MERCN - MERCAN KIMYA MERIT - MERIT TURIZM MERKO - MERKO GIDA METRO - METRO HOLDING METUR - METEMTUR YATIRIM MGROS - MIGROS TICARET MIATK - MIA TEKNOLOJI MIPAZ - MILPA MMCAS - MMC SAN. VE TIC. YAT. MNDRS - MENDERES TEKSTIL MOBTL - MOBILTEL ILETISIM MPARK - MLP SAGLIK MRGYO - MARTI GMYO MRSHL - MARSHALL MSGYO - MISTRAL GMYO MTRKS - MATRIKS BILGI DAGITIM MTRYO - METRO YAT. ORT. MZHLD - MAZHAR ZORLU HOLDING NATEN - NATUREL ENERJI NETAS - NETAS TELEKOM. NIBAS - NIGBAS NIGDE BETON NTGAZ - NATURELGAZ NTHOL - NET HOLDING NUGYO - NUROL GMYO NUHCM - NUH CIMENTO OBASE - OBASE BILGISAYAR ODAS - ODAS ELEKTRIK OLMK - MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ ORCAY - ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI ORGE - ORGE ENERJI ELEKTRIK ORMA - ORMA ORMAN MAHSULLERI OSMEN - OSMANLI MENKUL OSTIM - OSTIM ENDUSTRIYEL YAT OTKAR - OTOKAR OTTO - OTTO HOLDING OYAKC - OYAK CIMENTO OYAYO - OYAK YAT. ORT. OYLUM - OYLUM SINAI YATIRIMLAR OYYAT - OYAK YATIRIM MENKUL OZGYO - OZDERICI GMYO OZKGY - OZAK GMYO OZRDN - OZERDEN PLASTIK PAGYO - PANORA GMYO PAMEL - PAMEL ELEKTRIK PAPIL - PAPILON SAVUNMA PARSN - PARSAN PCILT - PC ILETISIM MEDYA PEGYO - PERA GMYO PEKGY - PEKER GMYO PENGD - PENGUEN GIDA PENTA - PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM PETKM - PETKIM PETUN - PINAR ET VE UN PGSUS - PEGASUS PINSU - PINAR SU PKART - PLASTIKKART PKENT - PETROKENT TURIZM PNLSN - PANELSAN CATI CEPHE PNSUT - PINAR SUT POLHO - POLISAN HOLDING POLTK - POLITEKNIK METAL PRDGS - PARDUS GIRISIM PRKAB - TURK PRYSMIAN KABLO PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK PSDTC - PERGAMON DIS TICARET PSGYO - PASIFIK GMYO QNBFB - QNB FINANSBANK QNBFL - QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI RALYH - RAL YATIRIM HOLDING RAYSG - RAY SIGORTA RHEAG - RHEA GIRISIM RNPOL - RAINBOW POLIKARBONAT RODRG - RODRIGO TEKSTIL ROYAL - ROYAL HALI RTALB - RTA LABORATUVARLARI RUBNS - RUBENIS TEKSTIL RYGYO - REYSAS GMYO RYSAS - REYSAS LOJISTIK SAFKR - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK SAHOL - SABANCI HOLDING SAMAT - SARAY MATBAACILIK SANEL - SANEL MUHENDISLIK SANFM - SANIFOAM ENDUSTRI SANKO - SANKO PAZARLAMA SARKY - SARKUYSAN SASA - SASA POLYESTER SAYAS - SAY YENILENEBILIR ENERJI SEGYO - SEKER GMYO SEKFK - SEKER FIN. KIR. SEKUR - SEKURO PLASTIK SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU SELGD - SELCUK GIDA SELVA - SELVA GIDA SEYKM - SEYITLER KIMYA SILVR - SILVERLINE ENDUSTRI SISE - SISE CAM SKBNK - SEKERBANK SKTAS - SOKTAS SMART - SMARTIKS YAZILIM SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. SNGYO - SINPAS GMYO SNKRN - SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM SNPAM - SONMEZ PAMUKLU SODSN - SODAS SODYUM SANAYII SOKM - SOK MARKETLER TICARET SONME - SONMEZ FILAMENT SRVGY - SERVET GMYO SUMAS - SUMAS SUNI TAHTA SUNTK - SUN TEKSTIL SUWEN - SUWEN TEKSTIL TATGD - TAT GIDA TAVHL - TAV HAVALIMANLARI TBORG - T.TUBORG TCELL - TURKCELL TDGYO - TREND GMYO TEKTU - TEK-ART TURIZM TETMT - TETAMAT GIDA TEZOL - EUROPAP TEZOL KAGIT TGSAS - TGS DIS TICARET THYAO - TURK HAVA YOLLARI TIRE - MONDI TIRE KUTSAN TKFEN - TEKFEN HOLDING TKNSA - TEKNOSA IC VE DIS TICARET TLMAN - TRABZON LIMAN TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMSN - TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR TOASO - TOFAS OTO. FAB. TRCAS - TURCAS PETROL TRGYO - TORUNLAR GMYO TRILC - TURK ILAC SERUM TSGYO - TSKB GMYO TSKB - T.S.K.B. TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF TTKOM - TURK TELEKOM TTRAK - TURK TRAKTOR TUCLK - TUGCELIK TUKAS - TUKAS TUPRS - TUPRAS TUREX - TUREKS TURIZM TASIMACILIK TURGG - TURKER PROJE GAYRIMENKUL TURSG - TURKIYE SIGORTA UFUK - UFUK YATIRIM ULAS - ULASLAR TURIZM YAT. ULKER - ULKER BISKUVI ULUFA - ULUSAL FAKTORING ULUSE - ULUSOY ELEKTRIK ULUUN - ULUSOY UN SANAYI UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING USAK - USAK SERAMIK UTPYA - ZEDUR ENERJI UZERB - UZERTAS BOYA VAKBN - VAKIFLAR BANKASI VAKFN - VAKIF FIN. KIR. VAKKO - VAKKO TEKSTIL VANGD - VANET GIDA VBTYZ - VBT YAZILIM VERTU - VERUSATURK GIRISIM VERUS - VERUSA HOLDING VESBE - VESTEL BEYAZ ESYA VESTL - VESTEL VKFYO - VAKIF YAT. ORT. VKGYO - VAKIF GMYO VKING - VIKING KAGIT YAPRK - YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YATAS - YATAS YAYLA - YAYLA EN. UR. TUR. VE INS YBTAS - YIBITAS INSAAT MALZEME YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI YESIL - YESIL YATIRIM HOLDING YGGYO - YENI GIMAT GMYO YGYO - YESIL GMYO YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. YKSLN - YUKSELEN CELIK YONGA - YONGA MOBILYA YUNSA - YUNSA YYAPI - YESIL YAPI YYLGD - YAYLA GIDA ZOREN - ZORLU ENERJI ZRGYO - ZIRAAT GMYO
Günün Özeti
Hisse Fiyatları
Geçmiş Kapanışlar
Endeksler
En çok Artan/Azalanlar
Hacmi Artanlar
Dünya Borsaları
Teknik Analiz
Oranlar
Mali Tablolar
SON HABERLER:
Norveç gazını Polonya`ya taşıyacak: "Baltic Pipe" hattında akış başladı
Küresel piyasalarda resesyon endişelerine bağlı negatif seyir bu hafta da devam etti
Dünya Bankası Ukrayna`ya ek destek yapacağını duyurdu
Tümü
Küresel piyasalarda resesyon endişelerine bağlı negatif seyir bu hafta da devam etti
AA
Oluşturma Tarihi: 01 Ekim 2022 11:43
Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 11:49

Küresel piyasalarda resesyon endişelerine bağlı negatif seyir bu hafta da devam etti

Küresel piyasalar, bu hafta merkez bankaları yetkililerinin şahin tonda yönlendirmeleri ve artan resesyon kaygılarıyla dalgalı bir seyir izlerken, gelecek hafta için gözler dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ve ABD`nin istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Haftanın ilk yarısında, doların gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazanmaya devam etmesinin ardından, İngiltere Merkez Bankası (BoE) tahvil alım paketi açıklarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) sözle yönlendirme ve Japonya Merkez Bankası da (BoJ) döviz piyasasına müdahale ederek ülke para birimlerinin değer kaybını önlemeye çalıştı.

Ekonomilere duyulan güvenin azalması ile resesyon beklentileri de artarken, OECD küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini gelecek yıl için yüzde 2,8'den 2,2'ye düşürdü.

Gelecek dönemde faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini veren merkez bankalarının ardından pay piyasaları baskı altında kalırken, tahvil piyasalarında satışlar güçlendi.

Bu hafta ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Nisan 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerini, dolar endeksi de 114,8 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Emtia piyasalarında doların dalgalı bir seyir izlemesi neticesinde 1.615 dolar ile Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı, bu seviyede etkisini artıran alışlarla haftalık bazda yüzde 1,1 değer kazanarak 1.662 dolardan kapanışını gerçekleştirdi.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,5 dolar ile 11 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından haftayı yüzde 0,6 azalışla 85,2 dolardan tamamladı.

ABD'DE FED YETKİLİLERİ ŞAHİN AÇIKLAMALARINI SÜRDÜRDÜ

Hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Charles Evans, faiz oranlarının yıl sonuna kadar yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in enflasyonla mücadele için faiz oranlarını hızlı bir şekilde yükseltmek zorunda olduğunu belirterek, "Enflasyon 2023'te düşmeye başlayacak, ancak bunun hangi hızda olacağı bilinmiyor. Fed'in enflasyonla mücadelesi nedeniyle ABD'nin bir resesyon yaşama olasılığı da var." ifadelerini kullandı.

Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından para piyasalarında bankanın kasım ve aralık aylarında, faizlerde 75 baz puanlık artırımına gitme ihtimali fiyatlandı.

Hafta genelinde açıklanan verilerin de karışık sinyaller vermesi dikkati çekerken, ABD pay piyasaları düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak, Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyelerinden haftayı tamamladı. Haftalık bazda New York borsası yüzde 1,4'lük, Dow Jones endeksi yüzde 3,9'luk, Nasdaq endeksi yüzde 0,4'lük ve S&P 500 endeksi yüzde 2,9'luk kayıpla haftayı kapattı.

Yatırımcılar gelecek hafta ABD'de dış ticaret dengesi, ve PMI verilerinin yanı sıra cuma günü yayımlanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerini takip edecek.

AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ VE REKOR SEVİYEDEKİ ENFLASYON GÜNDEMİN ODAĞINDA

Avrupa tarafında, hafta genelinde merkez bankalarının sözle yönlendirmeleri yakından takip edilirken, süregelen enerji krizine dair haber akışı, yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında artan jeopolitik riskler gündemin odağındaki yerini korudu.

İngiltere'de hükümetin ekonomiyi canlandırma amacıyla, toplam 45 milyar sterlini bulacak olan, 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıklamasının ardından haftaya sert düşüşle başlayan ve 1,0350 ile tarihinin en düşük seviyelerini gören sterlin/dolar paritesi, BoE'nin, sürpriz bir şekilde tahvil alım programı açıklamasının ardından yükselişe geçti. Sterlin/dolar paritesi haftayı yüzde 2,9 artışla 1,1170 seviyesinden kapattı.

BoE'nin açıklaması sonrası İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi, yaklaşık son 4 yılın zirvesi olan yüzde 4,54 seviyesinden 4'e kadar geri çekildi.

Öte yandan hafta içerisinde açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin enerji tedarikinde kesintiler olma ihtimali nedeniyle yukarı yönlü olduğunu belirterek, gelecekteki politika kararlarının verilere bağlı olacağını bildirdi.

Enerji krizi de Avrupa'da ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını içeren sekizinci yaptırım paketini teklife sunarken, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntılarına ilişkin başlatılan soruşturmalar da gündemi meşgul etti.

Bu hafta açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a çıkarak Aralık 1951'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum karşısında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar avro değerinde fon oluşturulacağını duyurdu.

Enflasyon, Avro Bölgesi'nde eylülde yıllık yüzde 10'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Bu gelişmeler sonrasında para piyasalarında, ECB'nin ekim ayı toplantısında politika faizini 75 baz puan artıracağı ve yıl sonunda yüzde 3'ün üzerine çıkaracağı beklentileri fiyatlanmaya başladı. BoE'nin faiz artırımına ilişkin beklentiler ise 100 baz puana yükseldi.

Pay piyasalarında azalan risk iştahı ile Stoxx 600 endeksi Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Haftalık bazda Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,38 düşüşle Kasım 2020'den, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalışla Şubat 2021'den ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,77 değer kaybıyla Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi.

Avro/dolar paritesi de bu hafta 0,9536 ile Haziran 2002'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından gelen tepki alışları ile haftayı yüzde 1,1 artışla 0,9790'dan tamamladı.

Avrupa tarafında gelecek haftanın veri gündeminde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar öne çıkarken merkez bankası yetkililerinin açıklamaları da takip edilecek.

BOJ'UN MÜDAHALESİ YENDEKİ DEĞER KAYBINI DURDURAMADI

Dünya genelinde negatif faiz uygulayan tek merkez bankası konumunda olan BoJ, yendeki değer kayıplarını engellemek için faiz artırımı dışındaki adımları atıyor.

BoJ'un geçen hafta para politikasında değişikliğe gitmemesi sonrası 145,9'u gören dolar/Japon yeni paritesi, dolar satış ve yen alış müdahalesi ile 140 sınırına kadar gerilese de bu seviyede tutunamadı. Dolar/Japon yeni paritesi, bu hafta da yükseliş eğiliminde hareket ederek haftayı yüzde 0,8 artışla 144,7 seviyesinde kapattı.

Öte yandan, Çin'de artan riskler karşısında ağustostan bu yana yükseliş trendinden bulunan dolar/yuan paritesi, bu hafta 7,2507 ile Ocak 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bu gelişme karşısında Çin Merkez Bankası (PBoC), vadeli döviz alımlarında finansal kurumlar için döviz riski rezervlerini yüzde 20'ye çıkaracağını duyurdu. Söz konusu kurumlar için vadeli döviz alımlarında sıfır rezerv koşulu uygulanıyordu.

PBoC'nin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin olağan toplantısına dair yapılan açıklamada, hükümet ile politika koordinasyonunun güçlendirileceği belirtilerek, "Beklenti yönetimini güçlendirerek döviz kurunun makul ve dengeli bir seviyede istikrarını sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın ardından düşüşe geçen dolar/yuan paritesi, haftayı yüzde 0,1 azalışla 7,12'den tamamladı. Öte yandan bu hafta, Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 5,9'a yükseltti.

Bu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4 değer kaybetti.

Gelecek hafta boyunca Çin'de piyasalar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Japonya ve Güney Kore'de açıklanacak enflasyon verileri ise gündemin odağında yer alacak.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da, küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle satıcılı bir seyir izlenirken, gelecek hafta için gözler pazartesi günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere, ÜFE ve imalat PMI verilerine çevrildi.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyan BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,1 gerileyerek haftayı 3.179,99 puandan tamamladı.

Bankacılık hisseleri üzerindeki satış baskısının sürdüğü hafta boyunca, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulamasına devam edildi.

Bu hafta açıklanan verilere göre, Hizmet ÜFE ağustosta aylık yüzde 4,89, yıllık yüzde 97,20 artarken, Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 99,9, aynı dönemde İmalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 77,4, Dış ticaret açığı ağustosta 11,2 milyar dolar ve ekonomik güven endeksi eylülde 94,3 oldu.

Dün yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye indirerek görünümün durağan olduğunu bildirdi.

S&P, en son 1 Nisan'daki değerlendirmesinde, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit ederken, yerel para cinsinden kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya indirmiş not görünümü ise "negatif" olarak korumuştu.

Kuruluş hafta içerisinde ise Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini 1,7 puan artırarak yüzde 5,2'ye, 2023 için de 1,1 puan yükselterek yüzde 2,8'e revize etti.

Dolar/TL ise 18,7373 ile zirvesini gördüğü haftayı yüzde 0,4 artışla 18,4951'den tamamladı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE'nin yüzde 3,53 artmasını bekliyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 3.150 ve 3.100 puanın destek, 3.220 ve 3.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Yurt içinde gelecek haftanın veri gündeminde, pazartesi günü TÜFE, ÜFE ve imalat PMI verileri öne çıkarken, cuma günü ise hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!