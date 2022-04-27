Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamı başta olmak üzere, küresel enflasyon ve büyüme üzerinde riskleri artıran son dönem gelişmeleri yatırımcıları fiyatlamalar konusunda zorluyor.

Bu durum özellikle salgın döneminde değerlenen şirket hisselerinde satış baskılarının artmasına neden olurken, açıklanan bilançolar ve şirket haberleri ile hisse bazlı hareketlerin tetiklediği düşüşlerin de genele yayıldığı görülüyor.

Dün Elon Musk'ın Twitter hisselerini satın alması karşılığında yapacağı 44 milyar dolarlık ödeme kapsamında Tesla'daki hisselerinin bir kısmını elden çıkarabileceği endişeleri ile New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüş yaşandı. Tesla'nın hisseleri dün yüzde 12 gerilerken, Nasdaq teknoloji endeksi de yüzde 3,95 ile Eylül 2020'den bu yana en hızlı günlük düşüşünü kaydetti. Dow Jones endeksi yüzde 2,38 ve S&P 500 endeksi de yüzde 2,81 geriledi. Dolar endeksi yukarı yönlü hareketine devam ederek 102,4 ile Mart 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 2,73'ün altını görmesinin ardından bugün yeniden yüzde 2,77'nin üzerine çıktı.

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve uygulanan karşılıklı yaptırımlar enflasyon ve büyüme odaklı kaygıların artmasına neden oluyor. Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağı bildirmesi ile dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 artarak 105,2 dolardan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Bu gelişme ile Avrupa'da 107 avroya kadar yükselen mayıs vadeli doğal gaz kontratları da 99 avro seviyesinde dengelendi.

Dünkü kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Avro/dolar paritesi, dolardaki güçlenmenin etkisiyle düşüşünü sürdürdü ve 1,0634 ile 5 yılın en düşük seviyesini gördü.

Asya genelinde Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında nispeten olumlu haber akışı ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) piyasayı destekleyici adımlar atacağına dair beklentiler, bugün bölge borsalarında karışık seyrin öne çıkmasını beraberinde getirdi. Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, yarınki faiz kararı öncesinde aşırı gevşek para politikasını sürdüreceklerini yineledi. BoJ, dün de yaptığı açıklama ile 2 gün boyunca yüzde 0,25 sabit faizle sınırsız olarak en yüksek getirili 10 yıllık devlet tahvillerinden alım yapacağını duyurmuştu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 artarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, kapanışa doğru etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 2,59 değer kaybıyla 2.418,30 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 artışla 14,7999'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,8040'tan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskılar sürerken yüksek faiz ortamına geçişin büyüme odaklı kaygıları da gündeme getirdiğini belirterek, ABD'de resesyon ihtimalinin daha yüksek sesle tartışılmaya başlandığını söyledi.

Bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliğin de devam ettiğini aktaran analistler, bugün piyasaların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminde Almanya'da tüketici güven endeksi, ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mayıs ayı tüketici güven endeksi

15.30 ABD, mart ayı toptan stoklar

17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları

19.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması