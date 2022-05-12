Küresel piyasalarda satış baskısı sürüyor

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldi. Almanya'da martta yüzde 7,3 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7,4 ile 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, Çin'de de nisan ayı TÜFE yüzde 2,1'lik artışla beklentileri aştı.

Verilerin ardından küresel çapta halihazırda yüksek seyreden enflasyonun, Çin'de salgın tedbirleri ve Avrupa'da jeopolitik belirsizliklerin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentileri güçlendi. ABD'de, enflasyonda zirve tazelenmese de yüksek seviyelerin korunması da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerini körükledi. Söz konusu endişeler pay piyasalarında satışları hızlandırırken, döviz piyasasında oynaklığın artmasını da beraberinde getirdi.

Riskli varlıklardan kaçış süreci en fazla kripto para piyasalarını etkiledi. Bitcoin, gerilemeye devam ederek 26.800 dolarla Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD'nin enflasyon verisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bankanın yeni verileri gözlemlemesi ve bunlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise enflasyonun yıllık yüzde 8,3 ile "sıcak" kaldığını belirterek, "Bankanın 50 baz puanlık faiz artışı planı şimdilik iyi bir ölçüt. Daha büyük faiz artırımları benim temel görüşüm değil ancak veriler Fed'i her iki yöne de itebilir." dedi.