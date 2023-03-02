ABD ISM verisinin yükselen fiyatlara işaret etmesi ve Fed üyelerinden sıkı mesajlar ABD tahvil getirilerinde yükselişe yol açarken Amerikan hisseleri yeni dip seviyelere doğru ilerliyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi Çarşamba günü bir ara yüzde 4'ü aşarken yeni işlem gününde 3 baz puan yükselişle yüzde 4,018'den işlem görüyor. Politika faizine daha duyarlı iki yıllık getiri ise 4 baz puan yükselişle yüzde 4,918 seviyesinde.

S&P 500 endeksi Çarşamba gününü yüzde 0,5 kayıpla altı haftanın en düşük seviyesi olan 3 bin 951 puandan kapadı. Vadeliler kaybın sürebileceğine işaret ediyor.

Çarşamba günü Çin öncülüğünde yükselen Asya hisseleri de olumsuz seyrediyor.

PİYASALAR DAHA SIKI FED'İ FİYATLIYOR

Geçtiğimiz hafta ısınan enflasyona işaret eden verilerin ardından Fed üyeleri daha yüksek ve uzun süreli zirve faiz mesajlarını güçlendirirken piyasalarda zirve faiz kademeli olarak daha yüksek seviyelerde fiyatlanıyor.

Çarşamba günü açıklama yapan iki Fed üyesinden Atlanda Fed Başkanı Raphael Bostic zirve faizi yüzde 5-5,25'te gördüğünü belirti ve bu faizde 2024'te de kalmaları gerektiğini söyledi.

Fed'in güvercin üyeleri arasında görülen Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de bu ay 50 baz puanlık faiz artışını destekleyebileceğini söyledi. Fed son toplantısında faiz artış ölçeğini 25 baz puana düşürmüştü.

Bu açıklamalarının ardından Fed swapları Eylül ayında yüzde 5,5 zirve faizi fiyatlamaya başladı. Yeni veriler de enflasyonda yükseliş sinyali vermeye devam ediyor.

ABD imalat sektörü faaliyetini gösteren ISM imalat endeksi Şubat ayında 47,7 ile daralmanın sürdüğüne işaret ederken endeksin altında yer alan ödenen fiyatlar kalemi üretici üzerindeki enflasyonist baskının sürdüğünü ortaya koydu.

Ödenen fiyatlar endeksi 51,3 ile eylül ayından bu yana ilk kez üretici maliyetlerinin yükseldiği gösterdi.