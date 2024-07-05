Londra Metal Borsası'nda işlem hacmi son 10 yılın zirvesinde

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) işlem hacimleri ikinci çeyrekte %27 artarak son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yapılan açıklamada, ikinci çeyrekte ortalama günlük hacimlerin 730.385 lot olduğu belirtildi.

Bakır hacimleri %27 artarken, nikel bu çeyrekte %77'lik bir artışla başı çekti.

LME'nin nikel kontratı bu yıl dramatik bir şekilde yükseldi ve günlük hacimler ilk kez kriz öncesi seviyelere yaklaştı. LME, ilk yarıdaki ortalama günlük işlem hacimlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla %76 arttığını ve nikel piyasasındaki açık ilginin iki kattan fazla arttığını söyledi.