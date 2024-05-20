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Londra yabancı yatırım çekmede liderliğini sürdürüyor

Londra, finansal hizmetlere doğrudan yabancı yatırım çekmede liderliğini sürdürüyor.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 08:49

Ernst & Young tarafından yapılan bir araştırmaya göre Londra, finansal hizmetlere doğrudan yabancı yatırım çekme konusunda Avrupa şehirlerine liderlik etmeye devam ediyor.

E&Y'nin 900 karar vericiyle yaptığı anketin ardından yayınladığı raporda, Londra'nın 2023 yılında 81 proje alarak bir önceki yıla kıyasla %76 daha fazla proje aldığını ve %11'lik bir düşüş yaşayan ikinci sıradaki Paris'in iki katından fazla proje aldığını belirtti.

"BİRLEŞİK KRALLIK HALA İŞ YAPMAK İÇİN GÜVENİLİR BİR YER"

EY, Birleşik Krallık'ın finansal hizmetler sektöründeki tüm Avrupa projelerinin üçte birini alarak en yakın rakibi Fransa'ya karşı liderliğini genişlettiğini ortaya koydu. İngiltere, 2022'de 76 proje alırken, 2023'te 108 proje aldı. Bu da İngiltere'yi, sırasıyla 39 ve 38 proje çeken Fransa ve Almanya gibi diğer Avrupa destinasyonlarının önemli ölçüde önüne geçiriyor.

EY İngiltere finansal hizmetler yönetici ortağı Anna Anthony, zorlu makroekonomik koşullar ve jeopolitik belirsizliklere rağmen, "İngiltere'nin finansal hizmetler sektörünün istikrarı yabancı yatırımcı güveninin güçlü kalmasını sağlamıştır" dedi. Ancak Anthony, Avrupalı emsallerinden ve daha uzak ülkelerden gelen "şiddetli" rekabet konusunda uyarıda bulundu.

EY anket bulguları, Brexit ve Londra'nın hisse senedi piyasalarının zayıf performansı rekabet gücüne ilişkin endişeleri artırsa da yatırımcıların Birleşik Krallık'ı hala iş yapmak için güvenilir bir yer olarak gördüğünü gösteriyor.

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