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Menkul kıymetlerin değerinde tarihi zirve

Pay senedi piyasa değerinin 9,08 trilyon TL’ye yükselmesiyle, MKK’da kayden saklanan menkul kıymetlerin toplam değeri 11,06 trilyon TL ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 18 Ağustos 2023 13:04

Son Güncelleme Tarihi 18 Ağustos 2023 13:04

Borsada kayden saklanan menkul kıymetlerin toplam değeri 11,06 trilyon liraya yükselere en yüksek zirvesine ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 17 Ağustos itibarıyla pay senedi piyasa değerinin 9,08 trilyon TL'ye yükselmesiyle, MKK'da kayden saklanan menkul kıymetlerin toplam değeri 11,06 trilyon TL ile en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

MKK verilerine göre, 17 Ağustos itibariyle pay senedi yatırımcısı 5 milyon 836 bin 491 oldu. Yatırımcıların sahip olduğu payların toplam piyasa değeri 9,08 trilyon liraya ulaştı.

Borsada bakiyeli hesap sayısı 11 milyon 813 bin 606, bakiyeli yatırımcı sayısı 8 milyon 850 bin 599 olarak gerçekleşti.

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