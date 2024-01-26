Morgan Stanley Çin ve Japonya hisse senedi endeksleri için tahminlerini revize etti

Daha yavaş kazanç büyümesi ve değerleme varsayımlarına dayanarak MSCI Çin Endeksi için yıl sonu hedefini 60'tan 53'e düşüren Morgan Stanley, Japonya'nın Topix endeksi için tahminini 2.600'den 2.800'e yükseltti.

Jonathan Garner liderliğindeki stratejistler, "jeopolitik, makro ve kazanç temellerindeki değişimleri yansıtan bugüne kadarki performanstaki ayrışmanın" yatırımcı portföyünün yeniden tahsis edilmesine neden olduğu değerlendirmesini yaptılar.

Morgan Stanley, Ağustos ayında Çin hisse senetleri için tavsiyesini "eşit ağırlık" seviyesine indirmiş ve o dönemde hükümetin teşvik vaatleriyle hareketlenen rallide kar elde etme zamanının geldiğini söylemişti. Çin göstergesi o zamandan bu yana yaklaşık %18 değer kaybetti.

Öte yandan, Japon borsası son 34 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı ve yatırımcılar, ülkenin deflasyondan çıkması ve borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim reformlarının hızlanmasıyla bu yükselişin devam edebileceğini düşünüyor.