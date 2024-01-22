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Morgan Stanley ve JPMorgan'dan yatırımcılarına yeni tavsiye

Morgan Stanley ve JPMorgan, yatırımcılara beş yıllık ABD tahvillerini satın almaya başlamalarını tavsiye ediyorlar.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 08:45

Morgan Stanley, önümüzdeki haftalarda verilerin aşağı yönlü sürpriz yapabileceği beklentisiyle Hazine tahvillerinde bir toparlanma alanı gördüğünü belirtirken, JPMorgan, getirilerin en son Aralık ayında görülen seviyelere tırmanmış olması nedeniyle yatırımcılara beş yıllık tahvil almalarını önerdi. Ancak piyasaların merkez bankası faiz indirimlerine erken bir başlangıç için fiyatlamada hala çok agresif olduğu konusunda uyardı.

Aralarında Morgan Stanley'de makro strateji küresel başkanı Matthew Hornbach'ın da bulunduğu analistler 20 Ocak tarihli araştırma notunda, "Bu, satın almak istediğimiz 'dip'" ifadelerini kullandılar. Notta, "Daha az mali destek ve çok daha soğuk havayla birlikte, Şubat ayında açıklanacak ABD faaliyet verileri için aşağı yönlü riskler görüyoruz" denildi.

Beş yıllık ABD tahvil faizleri geçen hafta 22 baz puan yükselerek 19 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, piyasa katılımcıları Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerini azalttılar.

İki, beş ve yedi yıllık tahviller de dahil olmak üzere bir sonraki ABD Hazine borçlanma ihalelerinin Salı günü başlaması planlanıyor ve piyasanın bu segmentleri için getiriler üzerinde yukarı yönlü baskıya zemin hazırlıyor.

Tahvil piyasası da Perşembe günü açıklanacak olan ve 2021'den bu yana arka arkaya en güçlü büyüme çeyreğine işaret etmesi beklenen ABD dördüncü çeyrek gayrisafi yurtiçi hasılasının ilk okumasıyla ilgili risklerle karşı karşıya. Fed'in tercih ettiği temel enflasyon göstergesi Cuma günü açıklanacak ve yıllık fiyat artışının 11'nci ayda da azaldığını göstermesi bekleniyor.

Veriler, Fed'in yumuşak iniş hedefine ulaşma potansiyelini güçlendirebilir. Bu durum politika yapıcıların bu yıl faiz indirimlerine gitmesine olanak tanıyacak olsa da, Hazine tahvilleri gevşeme döngüsünün daha geç başlayacağı ve daha önce beklenenden daha yavaş ilerleyeceği potansiyeliyle sarsıldı.

JPMorgan, Fed'in ilk faiz indiriminin swap sözleşmeleriyle tamamen fiyatlanmış olan Mayıs ayından ziyade Haziran ayında gelmesini bekliyor. Morgan Stanley, hem ABD hem de Avrupa'daki merkez bankalarının Mart ortasında odak noktası olacağını düşünüyor ve piyasaların çoğu merkez bankası için kuzey yarımküre baharına kadar en az bir faiz indirimi fiyatladığını düşünüyor.

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