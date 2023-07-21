Nasdaq 100 endeksinde teknoloji devlerinin hakimiyeti azaltmaya yönelik "yeniden dengelenme" süreci önümüzdeki hafta başlıyor.

Pasif yatırımcıların, değişiklikler Pazartesi günü yürürlüğe girmeden önce portföylerini ayarlamaları ve piyasada hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Buna ek olarak bugün Wall Street'te çok sayıda opsiyon işleminin vadesi doluyor.

Asym 500 Kurucusu Rocky Fishman'a göre vadesi dolan hisse ve endekslere bağlı opsiyon sözleşmelerin tutarı 2,4 trilyon doları buluyor.

OpEX olarak bilinen bu durum genellikle yatırımcıların ya vadesi dolan pozisyonlarını yeniden açmaları ya da yeni pozisyon açmalarıyla sonuçlanıyor.

Teknoloji ağırlıklı endeksteki değişim ve opsiyon vadelerinin dolmasının çakışması, yatırımcıların bilançoları ve gelecek haftaki Fed toplantısını bekledikleri bir döneme de denk geliyor.

Millbank Dartmoor Portsmouth Fon Yöneticisi Dennis Davitt'e göre bu süreçte normalde likiditesi düşük hisselere girişler artarken, daha likit hisselerde satış görülebilir.