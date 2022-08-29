New York borsası düşüşle açıldı

FED BAŞKANI POWELL'IN VERDİĞİ "ŞAHİN" MESAJLARIN ARDINDAN ENDEKSLER, NEGATİF BİR SEYİR İZLEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından endeksler, yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izledi.

Powell, geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarının, gevşek para politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağının sinyalini vermişti.

Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını vurgulayan Powell'ın "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir." ifadeleri ise piyasalara sert satış getirmişti.