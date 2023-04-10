Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 33.425,25 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,48 düşerek 4.085,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 azalışla 11.975,14 puana indi.
Geçen hafta açıklanan istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine dair endişeler artarken, pay piyasalarında yeni günün açılışında negatif bir seyir izlendi.
Analistler, cuma günü yayımlanan istihdam verilerinin hala güçlü iş gücü piyasasına işaret ettiğini belirterek, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verilerinin de Fed'in gelecek ayki para politikasına yönelik sinyaller içereceğini belirtti.