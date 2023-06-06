Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalışla 33.547,67 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalarak 4.271,34 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 13.199,59 puana indi.
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutabileceği ihtimalini değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.
Analistler, makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin Fed'in politika görünümüne ilişkin belirsizliği artırdığını söyledi.
Öte yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase'e dava açtığını bildirdi. Şirketin hisseleri, söz konusu dava haberi sonrasında yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.