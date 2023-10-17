CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, beklentilerin üzerinde artan perakende satış verileri sonrasında güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 17:08

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 17:08

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,34 azalarak 33.869,84 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,65 azalışla 4.345,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 kayıpla 13.419,87 puana indi.

ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artışla artarak 704,9 milyar dolar oldu.

Analistler, verilerin, yüksek fiyatlara ve borçlanma maliyetlerine rağmen tüketici harcamalarının güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Beklenenden sıcak gelen verilerin, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı endişelerini artırdığını ifade eden analistler, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelerin de piyasalar üzerindeki baskısını sürdürdüğünü kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirisi, perakende verileri sonrasında yüzde 4,8'i aştı.

Ülkede sanayi üretimi de eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Kapasite kullanım oranı, geçen ay 0,2 puan yükselerek, 79,7'ye çıktı.

Şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi kar ve gelir bildirdi. Goldman Sachs'ın net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde azalmasına karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bilançolarının ardından Bank of America'nın hisseleri biraz artarken, Goldman Sachs'ın hisseleri ise hafif düşüşle güne başladı.

ABD'li havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri de üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2'lik artış bildirmesi sonrasında yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan Nvida'nın hisseleri, ABD'nin Çin'e gelişmiş yapay zeka çiplerinin sevkiyatını durdurmayı planladığını açıklaması sonrasında yüzde 6'nın üzerinde düşüş gösterdi.

Diğer çip şirketleri Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Qualcomm ve Arm Holdings'in hisselerinde de yüzde 1,5 ila 3,3 arasında düşüş kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Katar LNG arzını artırma projeleri için alıcı arıyor Katar LNG arzını artırma projeleri için alıcı arıyor 17 Ekim 2023 09:08
Fed üyesi: Fed daha fazla faiz artışını düşünmemeli Fed üyesi: Fed daha fazla faiz artışını düşünmemeli 17 Ekim 2023 09:06
Bitget kripto destekli kredi kartı çıkaracak Bitget kripto destekli kredi kartı çıkaracak 17 Ekim 2023 09:04
BoE Başekonomistinden enflasyon açıklaması: Kararlıyız BoE Başekonomistinden enflasyon açıklaması: Kararlıyız 16 Ekim 2023 17:09
İmalat endeksi daralmayı işaret etti İmalat endeksi daralmayı işaret etti 16 Ekim 2023 16:01
ABD şirketlerinin kazançları için görünüm zayıflıyor ABD şirketlerinin kazançları için görünüm zayıflıyor 16 Ekim 2023 15:07
Bakır jeopolitik risklere yönelik endişelerle baskılanıyor Bakır jeopolitik risklere yönelik endişelerle baskılanıyor 16 Ekim 2023 14:53
Fed üyesinden enflasyon değerlendirmesi Fed üyesinden enflasyon değerlendirmesi 16 Ekim 2023 14:46
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 11.000 TL hesabı! Başkan Erdoğan’dan 2 Bakana talimat EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için 11.000 TL hesabı! Başkan Erdoğan'dan 2 Bakana talimat 16 Ekim 2023 13:58
Emtia piyasasında ürün bazlı ayrışmalar öne çıktı Emtia piyasasında ürün bazlı ayrışmalar öne çıktı 16 Ekim 2023 11:11
Altının gramı 1.713 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gramı 1.713 lira seviyesinden işlem görüyor 16 Ekim 2023 10:57
Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor 16 Ekim 2023 10:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,81
%0,6807
EURO
1.006,14
%0,6137
ALTIN
1.002,87
%0,2868
DOLAR
1.001,11
%0,1114
BORSA
1.002,71
%0,2712
EURO
994,70
%-0,5303
ALTIN
1.004,49
%0,4488
DOLAR
969,48
%-3,0517
BORSA
1.027,08
%2,7083
EURO
1.013,57
%1,357
ALTIN
1.035,92
%3,5919
DOLAR
997,67
%-0,2334
BORSA
1.619,93
%61,9934
EURO
1.713,37
%71,3371
ALTIN
1.498,80
%49,8795
DOLAR
2.190,10
%119,0099
BORSA
BİST En Aktif Hisseler