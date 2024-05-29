CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2024 16:57

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2024 16:57

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,35 azalarak 38.716,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 azalışla 5.278,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kayıpla 16.879,34 puana indi.

ABD'de dün tüketici güven endeksindeki beklenmedik artış ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" tondaki açıklamaların ardından pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif bir seyir izleniyor.

Ülkede dün açıklanan Conference Board Tüketici Güven Endeksi'nin 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşması, Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekledi.

Analistler, söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak Fed'in Bej Kitap raporundan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını aktardı.

Faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin endişelerle tahvil faizlerindeki yükseliş devam ederken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesine çıktı.

Kurumsal tarafta ise American Airlines'ın hisseleri, şirketin kazanç beklentilerini düşürmesinin ardından yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

İlginizi Çekebilir
AB ve Avustralya’dan işbirliği AB ve Avustralya'dan işbirliği 28 Mayıs 2024 15:06
UBS, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti UBS, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti 28 Mayıs 2024 14:37
G20 ülkelerinin ihracatı toparlandı G20 ülkelerinin ihracatı toparlandı 28 Mayıs 2024 14:35
Fed üyesi: Faiz indirimi için acele etmeye gerek yok Fed üyesi: Faiz indirimi için acele etmeye gerek yok 28 Mayıs 2024 12:51
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri geriledi Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri geriledi 28 Mayıs 2024 12:48
Kripto varlık piyasasında transfer gerginliği Kripto varlık piyasasında transfer gerginliği 28 Mayıs 2024 11:13
MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda enflasyon farkı ile tüm yeni maaşlar! Meslek meslek hesaplandı MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda enflasyon farkı ile tüm yeni maaşlar! Meslek meslek hesaplandı 28 Mayıs 2024 09:55
Faiz belirsizliği petrol fiyatlarını artırdı Faiz belirsizliği petrol fiyatlarını artırdı 28 Mayıs 2024 09:52
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 29 Mayıs 2024 09:17
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Mayıs 2024 10:02
SON DAKİKA: Altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 28 Mayıs 2024 kaç TL? SON DAKİKA: Altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 28 Mayıs 2024 kaç TL? 28 Mayıs 2024 09:19
Japonya’da ticari hizmet fiyatları arttı Japonya'da ticari hizmet fiyatları arttı 28 Mayıs 2024 09:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,78
%0,0782
DOLAR
997,12
%-0,2878
EURO
992,80
%-0,7205
ALTIN
990,19
%-0,981
BORSA
1.105,39
%10,539
DOLAR
1.106,32
%10,6322
EURO
1.251,86
%25,186
ALTIN
970,40
%-2,9601
BORSA
1.116,19
%11,619
DOLAR
1.134,21
%13,4206
EURO
1.326,10
%32,6103
ALTIN
1.066,27
%6,6271
BORSA
1.710,24
%71,0238
DOLAR
1.752,66
%75,2656
EURO
2.240,41
%124,041
ALTIN
2.308,12
%130,8121
BORSA
BİST En Aktif Hisseler