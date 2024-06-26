CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 17:03

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 39.063,15 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 5.460,71 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kayıpla 17.697,26 puana indi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu ararken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, yarın açıklanacak büyüme verilerinin Fed'in izleyeceği yol haritasına yönelik daha fazla netlik sağlayabileceğini belirterek, cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,93'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 0,8 ile artışını sürdürdü.

Öte yandan, dün Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyururken, Rivian'ın hisse fiyatı yüzde 30'dan fazla değer kazandı.

İlginizi Çekebilir
Küresel sorunlar için yükselen 10 teknoloji belirlendi Küresel sorunlar için "yükselen" 10 teknoloji belirlendi 26 Haziran 2024 11:22
Avrupalı şirketler gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı düşünmüyor Avrupalı şirketler gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı düşünmüyor 26 Haziran 2024 09:54
Avustralya’da enflasyon göstergeleri beklentilerin üzerinde geldi Avustralya'da enflasyon göstergeleri beklentilerin üzerinde geldi 26 Haziran 2024 08:47
Çinli gayrimenkul şirketinin tasfiye davası ertelendi Çinli gayrimenkul şirketinin tasfiye davası ertelendi 26 Haziran 2024 08:35
Bitcoin spot ETF’lere 7 gün aradan sonra sermaye girişi oldu Bitcoin spot ETF'lere 7 gün aradan sonra sermaye girişi oldu 26 Haziran 2024 08:29
ABD’de konut fiyatlarının artış hızı yavaşladı ABD'de konut fiyatlarının artış hızı yavaşladı 25 Haziran 2024 17:01
Fed yetkilisi Bowman bu yıl faiz indirimi öngörmüyor Fed yetkilisi Bowman bu yıl faiz indirimi öngörmüyor 25 Haziran 2024 16:57
ECB, şirketleri daha çevreci olmaya zorluyor ECB, şirketleri daha çevreci olmaya zorluyor 25 Haziran 2024 16:52
Bakır fiyatları istikrar kazandı Bakır fiyatları istikrar kazandı 25 Haziran 2024 16:44
SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar esti! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? SON DAKİKA: Altın cephesinde ters rüzgar esti! 25 Haziran 2024 gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 25 Haziran 2024 14:57
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 26 Haziran 2024 10:03
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,7 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,7 trilyon lira oldu 25 Haziran 2024 14:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
998,18
%-0,1823
DOLAR
995,74
%-0,4261
EURO
991,87
%-0,8129
ALTIN
981,90
%-1,8097
BORSA
1.135,45
%13,5453
DOLAR
1.119,09
%11,9093
EURO
1.253,18
%25,3183
ALTIN
1.001,47
%0,1469
BORSA
1.146,55
%14,6546
DOLAR
1.147,30
%14,73
EURO
1.327,50
%32,7503
ALTIN
982,21
%-1,7791
BORSA
1.756,75
%75,675
DOLAR
1.772,89
%77,2888
EURO
2.242,78
%124,2777
ALTIN
1.878,41
%87,8411
BORSA
BİST En Aktif Hisseler