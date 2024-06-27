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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de açıklanan büyüme verileri sonrasında güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2024 17:13

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalarak 39.107,10 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 5.473,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 kayıpla 17.793,95 puana geriledi.

ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyümesinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin mayıs ayında yayımlanan tahminlerde, ülkenin yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye revize edildi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Haziran ile biten haftada 233 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 15 Haziran ile biten haftada 18 bin kişi artarak 1 milyon 839 bine yükselirken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, mayısta aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'lik artış yaşandı.

Ülkede mal ticareti açığı, mayısta aylık yüzde 2,7 artışla 100,6 milyar dolar olurken, iki yılın en yüksek seviyesi kaydedildi.

ABD'de açıklanan veriler sonrasında 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 6 baz puan azalışla yüzde 4,28'e geriledi.

Öte yandan, çip şirketi Micron Technology'nin dördüncü çeyreğe dair yatırımcı tahminlerinin altında gelir beklentisi açıklaması sonrasında şirketin hisseleri de yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Diğer çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1 düşerken, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 1 artış kaydetti.

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