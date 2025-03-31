New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,73 azalarak 41.279,62 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,07 azalışla 5.521,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,76 kayıpla 17.018,12 puana geriledi.

Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlik sürerken ve tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler artarken, pay piyasaları yeni haftaya negatif başlangıç yaptı.

Tarifelere ilişkin gelişmeler ve haber akışı yakından takip edilirken, dikkatler Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da açıklayacağı karşılıklı tarifelere çevrildi.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamalarında, bu hafta açıklayacağı karşılıklı tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını söyledi.

ABD basınında yer alan haberlerde de Trump'ın ekibini tarifeler konusunda daha agresif olmaya zorladığı bildirildi.

Trump'ın açıklamaları risk algısını artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,19'a geriledi.

Başkan Trump'ın tarifelerinin enflasyonist baskıları körükleyebileceğinden ve ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe duyulurken, makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere JOLTS açık iş sayısı, imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), özel sektör istihdamı ve işsizlik maaşı başvuruları, bu hafta takip edilecek önemli veriler arasında bulunuyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalar da yakından izlenecek.