New York borsası Fed`in faiz kararı öncesi düşüşle açıldı

New York borsası açılışında Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,24 azalarak 32.576,28 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 3.852,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.885,01 puana indi.
New York borsası açılışında Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,24 azalarak 32.576,28 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 3.852,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalarak 10.885,01 puana indi.
PİYASALAR NEGATİF SEYİRDE
ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan "Fed'in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.
Ülkede dün JOLTS açık iş sayısının eylülde 10 milyon 717 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine artış göstermesinin ardından bugün de özel sektör istihdamı ekimde beklentileri aştı.
PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ KAYDETTİ
ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, özel sektör istihdamı, ekimde 239 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.
Fed'in faiz kararı yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, Banka'nın bugünkü toplantısında 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ise gelecek dönem açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
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