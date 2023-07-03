Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 azalışla 34.369,78 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay bir seyirle 4.449,13 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kazançla 13.798,70 puana çıktı.

ABD'de kazançlı geçen yılın ilk 6 ayın ardından pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün açılışında karışık bir seyir izlendi.

Öte yandan, elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ikinci çeyrekte yaklaşık 480 bin araç üretirken, 466 binin üzerinde aracı da teslim etti.

Tesla hisselerinin, şirketin analistlerin beklentilerini aşan üretim ve teslimat rakamları bildirmesi sonrasında yüzde 8'e yakın değer kazanması dikkati çekti.

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla New York borsasında bugün yarım gün işlem gerçekleştirilecek.