New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 azalışla 38.455,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 artışla 5.084,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 kazançla 15.805,601 puana çıktı.

ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin devam eden belirsizliğe işaret ederek, ABD'de açıklanan veriler ile şirketlerin finansal sonuçlarının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişlerinin tutarı martta aylık bazda yüzde 2,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artarken, 2023 Kasım'dan bu yana en yüksek aylık artış kaydedildi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da yüzde 7,24 ile geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Mortgage başvuruları ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,7 geriledi.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin kar ve gelirinin düşmesine rağmen üst yönetici Elon Musk'ın daha uygun fiyatlı modellerin üretimine erken başlanabileceğini söylemesi sonrasında yüzde 13'ten fazla kazançla güne başladı.

Finansal hizmetler şirketi Visa'nın hisseleri de beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 2,5 yükseldi.

Bugün bilançosunu açıklayan Boeing'in hisseleri de şirketin tahminlerden daha az zarar açıklaması ve tedarik zincirini istikrara kavuşturduğunu bildirmesi sonrasında yüzde 3 değer kazandı.