New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,1 azalışla 39.015,07 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.189,03 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 16.323,74 puana yükseldi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller ararken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Analistler, ülkede bu hafta veri takviminin zayıf seyrettiğine işaret ederek, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.