New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 12 Eylül 2025 16:56

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 46.077,14 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 6.590,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kazançla 22.078,63 puana ulaştı.

Dün yayımlanan enflasyon ve iş gücü verilerinin ardından endekslerde rekor seviyelerin görüldüğü pay piyasalarında bugün açılışta karışık seyir izlendi.

Analistler, tüketici enflasyonunun hızlanmaya başladığına işaret ederek bu hızlanmanın ılımlı olması ve iş gücü piyasasına ilişkin risklerin devam etmesinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimi yapacağına dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini haftaya en az 25 baz puan düşüreceğine kesin gözle bakılıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine dair yasal süreç devam ederken Trump yönetimi dün temyiz mahkemesine yaptığı başvuruda, alt mahkemenin Cook'un Fed'de kalmasına izin veren kararının Fed toplantısı öncesinde durdurulmasını talep etti.

Ayrıca ülke basınında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelebilecek muhtemel isimlerle görüşmeler yaptığına yönelik haberler yer aldı.

Kurumsal tarafta, düzenleyici onayları gerekçe göstererek yeni tanıttığı iPhone Air'in Çin'de piyasaya sürülmesini erteleyen Apple'ın hisseleri açılışta yatay bir seyir izledi.

