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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, enflasyon verilerinin ardından güne yatay seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 17:01

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 17:01

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 33.845,65 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 4.380,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 artışla 13.672,47 puana tırmandı.

ABD'de bugün açıklanan eylül ayı enflasyon verileri sonrası pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 arttı.

Beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen enflasyonunun hızının aylık bazda yavaşladığı yıllık bazda ise değişim göstermediği dikkati çekti.

Analistler, enflasyon verilerinin tüketici fiyatlarının eylülde beklenenden fazla arttığını ancak altta yatan fiyat baskılarının hafiflediğini gösterdiğini ve bunun da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz oranlarını sabit tutacağına ilişkin beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

ABD'de bugün açıklanan bir başka veri olan ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 7 Ekim ile biten haftada 209 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla düşüşe geçen tahvil faizlerinde ise enflasyon verilerinin ardından hafif yükseliş kaydedildi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puana yakın artarak yüzde 4,60'a çıktı.

Öte yandan, ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'nın (UAW) 8 bin 700 üyesinin Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında greve gittiğini duyurması sonrası şirketin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

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