CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 17:08

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 17:08

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 azalışla 39.863,33 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 5.319,28 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kazançla 16.839,02 puana yükseldi.

Yatırımcılar, yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın finansal sonuçlarını beklerken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülediğine işaret etti.

Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, Nvidia'nın bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artmasının beklendiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01'e inerek, üst üste üçüncü haftada düşüş kaydetti. Mortgage başvuruları ise geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

Bugün yayımladığı bilançosunda beklenenden zayıf kazanç ve satışlarda düşüş bildiren ABD'li perakende zinciri Target'in hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.

İlginizi Çekebilir
ABD Çin ile mücadelesinde Avrupa’nın desteğini istiyor ABD Çin ile mücadelesinde Avrupa'nın desteğini istiyor 22 Mayıs 2024 09:05
BoE üyesi Bailey: Bir sonraki hamle indirim olacak BoE üyesi Bailey: Bir sonraki hamle indirim olacak 22 Mayıs 2024 09:00
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Mayıs 2024 13:22
Goldman Sachs’tan dikkat çeken ABD doları iddiası Goldman Sachs'tan dikkat çeken ABD doları iddiası 22 Mayıs 2024 08:56
ECB üyesi Nagel: Peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli ECB üyesi Nagel: Peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli 22 Mayıs 2024 08:51
Küresel piyasalarda gözler Nvidia’nın bilançosuna çevrildi Küresel piyasalarda gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi 22 Mayıs 2024 08:49
Fed üyelerinden faiz indirimi konusunda sabır mesajı Fed üyelerinden faiz indirimi konusunda sabır mesajı 22 Mayıs 2024 08:46
Koç Holding’ten yeni ’Yapı Kredi’ açıklaması Koç Holding'ten yeni 'Yapı Kredi' açıklaması 22 Mayıs 2024 08:45
Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi Amerikalıların kişisel mali refahları geçen yıl ciddi bir değişim göstermedi 22 Mayıs 2024 08:43
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Mayıs 2024 10:10
Morgan Stanley: Hisse senetlerinde kazanımların iletilmesi için bolca alan var Morgan Stanley: Hisse senetlerinde kazanımların iletilmesi için bolca alan var 22 Mayıs 2024 08:40
Fed üyesi Waller’den faiz mesajı Fed üyesi Waller'den faiz mesajı 21 Mayıs 2024 16:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,73
%0,1727
BORSA
1.001,56
%0,156
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
987,34
%-1,2656
ALTIN
1.072,80
%7,2802
BORSA
1.109,19
%10,9191
DOLAR
1.109,52
%10,9515
EURO
1.273,55
%27,3551
ALTIN
1.125,92
%12,5921
BORSA
1.120,03
%12,0028
DOLAR
1.137,48
%13,748
EURO
1.349,08
%34,908
ALTIN
2.424,42
%142,4417
BORSA
1.716,12
%71,6119
DOLAR
1.757,71
%75,7714
EURO
2.279,23
%127,923
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler