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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2024 17:18

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artarak 38.825,40 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.357,80 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kazançla 17.204,87 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Haziran ile biten haftada 8 bin artışla 229 bine çıkarken, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verinin ülkede iş gücü piyasasındaki yumuşamaya dair daha fazla kanıt sunduğunu belirterek, enflasyonun hedefe yaklaşmada ilerleme kaydetmesi halinde Fed'in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentilerin güçlendiğini ifade etti.

ABD'nin dış ticaret açığı da nisanda aylık bazda yüzde 8,7 artışla 74,6 milyar dolara yükselerek, Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4'lük artış gösterdi.

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