S&P 500 endeksi yüzde 0,46 artışla 3.919,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 11.396,28 puana çıktı. Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerle geçen hafta satış baskısının derinleştiği ABD piyasalarında, yeni haftanın açılışında toparlanma görüldü.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ait tutanakların takip edileceğini belirtti.

ABD'de birinci çeyrek büyüme ile Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere makroekonomik veri akışının da piyasaların odağında olacağı kaydedildi.