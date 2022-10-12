S&P 500 endeksi yüzde 0,29 değer kazancıyla 3.598,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 primle 10.466,60 puana yükseldi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Ülkede enflasyon baskısının devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikası adımlarını sürdüreceğine yönelik fiyatlamaları güçlendirirken, pay piyasaları yeni güne sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 84 ihtimalle Fed'in kasımda 75 baz puan faiz artıracağı beklenirken, aralık toplantısı için öngörüler 50 baz puan ile 75 baz puan arasında kalmaya devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise üst üste beşinci günde de yükseliş eğilimini sürdürürken, şu sıralarda (TSİ 16: 45) yüzde 3,95'le son 12 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz yüzde 6,75'ten 6,81'ye yükselirken söz konusu faiz oranı 2006'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, enflasyonda yumuşamaya ilişkin işaretlerin görülmemesinin başlıca risk unsuru olmaya devam ettiğini belirterek, bugün açıklanacak Fed tutanaklarında konuya ilişkin ipuçlarının aranacağını dile getirdi.