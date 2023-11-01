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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2023 17:07

Son Güncelleme Tarihi 01 Kasım 2023 17:07

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 artışla 33.087,64 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artışla 4.202,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 12.887,54 puana ulaştı.

Yatırımcılar, Fed'in açıklayacağı para politikası kararlarını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını, Bankanın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında para politikasının seyrine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 113 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Ekimde yıllık ücret artışı yüzde 5,7 ile Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

ABD Hazine Bakanlığı da 3, 10 ve 30 yıl vadeli 112 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, öngörülen orta ve uzun vadeli borçlanma ihtiyaçları doğrultusunda kasım ayından Ocak 2024'e kadar olan süreçte ihale tutarlarının kademeli olarak artırılmaya devam edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlerde, şirketlere fiziksel ve sanal ortak çalışma alanı sağlayan girişim WeWork'un yeniden yapılanma için iflas başvurusunda bulunacağı iddia edildi. Şirketin hisseleri söz konusu haberlerin ardından yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.

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