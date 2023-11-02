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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 17:01

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 17:01

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,55 artışla 33.457,82 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artarak 4.268,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kazançla 13.230,49 puana ulaştı.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaştırmasında sona geldiğine dair beklentileri artarken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutan Fed, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell ise Bankanın bir sonraki toplantısı için henüz karar vermediklerini belirterek, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürme sürecinde daha kat edilecek yol olduğunu söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayı toplantısında yüzde 82 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, 217 bin ile 7 haftanın en yüksek değeri kaydedildi.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan ve yüzde 0,7 artması beklenen birim emek maliyeti, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı.

Analistler, enflasyon ve istihdam piyasasındaki yumuşamaya ilişkin yeni işaretler gösteren verilerin de yatırımcıların Fed'in faiz artışlarında sona geldiği beklentilerini güçlendirdiğini dile getirdi.

Şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ederken, ilaç devi Moderna'nın hisseleri, şirketin zarar açıklamasının ardından yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Öte yandan ülke medyasında, ABD'li perakende devi Amazon'un, Affirm'in "şimdi satın al, sonra öde" seçeneğini işletmelere açtığına ilişkin haberler yer aldı. Söz konusu haberler sonrasında Affirm'in hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazanırken, Amazon'un hisseleri de yüzde 1'e yakın yükseldi.

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