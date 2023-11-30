New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, enflasyonda soğumaya işaret eden verilerin ardından güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,5 artışla 35.596,57 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarak 4.554,87, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 kazançla 14.265,05 puana yükseldi.

Ülkede açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ekimde yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,5 arttı.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin talepteki soğumaya işaret ettiğini ve bunun da Fed'in faiz artırımlarında sona geldiğine dair beklentileri daha da güçlendirebileceğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 218 bine yükselmesine karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 86 bin kişi artarak 1 milyon 927 bin oldu ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, son enflasyon verilerinin cesaret verici olduğunu ancak erken zafer ilan edilmemesi gerektiğini belirtti.

Gerekirse faiz oranlarını tekrar artırmaya veya uygunsa sıkılaştırma döngüsünün tamamlandığını söylemeye hazırlıklı olmalarını söyleyen Daly, acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Daly, Fed'in faiz artırmayı bitirip bitirmediğini bilmek için henüz erken olduğuna dikkati çekti.

New York Fed Başkanı John Williams da para politikasını bir süre kısıtlayıcı tutmanın uygun olacağını, Fed'in faiz oranı hedefinde zirvede veya zirveye yakın olduğunu kaydetti.

Enflasyon baskısı devam ederse Fed'in yeniden faiz artırımına gidebileceğine işaret eden Williams, enflasyonun 2025'te yüzde 2'ye yaklaşacağını söyledi.