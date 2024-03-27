New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,46 artarak 39.461,98 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 5.226,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artarak 16.424,76 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izleniyor.

Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, veri gündeminin bugün sakin olacağına işaret ederek, yarın açıklanacak büyüme verileri ile cuma günü açıklanacak ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirtti.