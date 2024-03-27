CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2024 17:05

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2024 17:05

Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,46 artarak 39.461,98 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 5.226,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artarak 16.424,76 puana çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izleniyor.

Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, veri gündeminin bugün sakin olacağına işaret ederek, yarın açıklanacak büyüme verileri ile cuma günü açıklanacak ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Avustralya’da TÜFE beklentilerin aksine sabit kaldı Avustralya'da TÜFE beklentilerin aksine sabit kaldı 27 Mart 2024 09:17
S&P ABD ekonomisinde güçlü büyüme bekliyor S&P ABD ekonomisinde güçlü büyüme bekliyor 27 Mart 2024 09:15
SWIFT dijital para birimlerini mevcut finansal sisteme bağlayacak SWIFT dijital para birimlerini mevcut finansal sisteme bağlayacak 27 Mart 2024 09:12
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 27 Mart 2024 09:12
Fed’in geçen yılki faaliyet zararı 114,3 milyar dolar Fed'in geçen yılki faaliyet zararı 114,3 milyar dolar 27 Mart 2024 09:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Mart 2024 10:00
Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı Visa ve Mastercard anlaşmaya vardı 27 Mart 2024 09:02
Çin ABD’yi DTÖ’ye şikayet etti Çin ABD'yi DTÖ'ye şikayet etti 27 Mart 2024 09:00
Yen 1990’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü Yen 1990'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü 27 Mart 2024 08:59
S&P, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti S&P, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti 27 Mart 2024 08:57
BOJ üyesi Tamura: Yavaş ve istikrarlı ilerlememiz gerekli BOJ üyesi Tamura: Yavaş ve istikrarlı ilerlememiz gerekli 27 Mart 2024 08:57
ABD’den KuCoin’e kara para aklama suçlaması ABD'den KuCoin'e kara para aklama suçlaması 27 Mart 2024 08:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,30
%0,7303
ALTIN
1.004,61
%0,4606
BORSA
1.002,77
%0,277
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.169,67
%16,9669
ALTIN
990,83
%-0,9175
BORSA
1.125,78
%12,5777
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.239,04
%23,9037
ALTIN
947,91
%-5,2086
BORSA
1.136,78
%13,6776
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
2.093,32
%109,3316
ALTIN
1.758,34
%75,8344
BORSA
1.741,78
%74,178
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
BİST En Aktif Hisseler