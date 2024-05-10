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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 17:07

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 17:07

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artarak 39.466,52 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 5.225,49 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kazançla 16.389,02 puana ulaştı.

Ülkede açıklanan ekonomik veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına dair beklentileri desteklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, politika gevşemesinin zamanlaması ve kapsamı belirsiz olsa da enflasyondaki düşüş yavaşlasa bile bankanın bu yıl faiz indirimi yolunda ilerlediğini ifade etti.

Bostic, enflasyonun ilk çeyrekte Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde kalmış gibi görünse Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürebileceğine dair hala inancı olduğunu belirtti.

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