CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York Borsası yükselişle açıldı

New York Borsası yükselişle açıldı

New York Borsası, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığına dair beklentilerle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 15 Temmuz 2024 17:04

Son Güncelleme Tarihi 15 Temmuz 2024 17:04

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 artarak 40.138,40 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 5.638,16 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,48 kazançla 18.485,91 puana yükseldi.

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, saldırının ABD'de daha fazla siyasi çekişmeye neden olma potansiyeli taşımasına karşın Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Yatırımcıların Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili son gelişmeleri takip ettiğini kaydeden analistler, Trump yönetiminde sıkı ticaret politikalarının, iklim değişikliği ve kripto para birimi gibi konularda ise daha gevşek düzenlemelerin beklendiğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerle Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisselerinin yüzde 30'dan fazla değer kazanması dikkati çekti.

Şirket bilançolarının da yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, bu hafta açıklanması beklenen büyük şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

ABD'nin büyük bankaları finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artışla 3,04 milyar dolara ulaştı.

Bankanın geliri de aynı dönemde yüzde 17 artışla 12,7 milyar dolara yükseldi. Goldman Sachs'ın hisseleri, ikinci çeyrekte beklentileri aşan finansal sonuçları sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Washington Ekonomi Kulübü'nde yapacağı açıklamaların da yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
JP Morgan, Fed’in ilk faiz indirimi için beklentisini erkene çekti JP Morgan, Fed'in ilk faiz indirimi için beklentisini erkene çekti 12 Temmuz 2024 11:06
Birleşik Krallık hisseleri en kötü ayını yaşıyor Birleşik Krallık hisseleri en kötü ayını yaşıyor 12 Temmuz 2024 11:00
Elektrikli araç satışları dünyada artarken Avrupa’da azaldı Elektrikli araç satışları dünyada artarken Avrupa'da azaldı 12 Temmuz 2024 10:49
Brent petrol ABD verisi sonrası yükseldi Brent petrol ABD verisi sonrası yükseldi 12 Temmuz 2024 09:26
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 12 Temmuz 2024 09:05
ABD’de enflasyonun yavaşlaması sonrası piyasalarda oynaklık arttı ABD'de enflasyonun yavaşlaması sonrası piyasalarda oynaklık arttı 11 Temmuz 2024 17:07
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altına düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altına düştü 11 Temmuz 2024 15:53
ABD’de enflasyon haziranda negatif geldi ABD'de enflasyon haziranda negatif geldi 11 Temmuz 2024 15:35
Yabancıların DİBS stokunda 4 yılın zirvesi Yabancıların DİBS stokunda 4 yılın zirvesi 11 Temmuz 2024 15:09
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,8 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,8 trilyon lira oldu 11 Temmuz 2024 14:47
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Temmuz 2024 13:54
Küresel petrol arzı 150 bin varil arttı Küresel petrol arzı 150 bin varil arttı 11 Temmuz 2024 11:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,68
%0,3676
BORSA
1.002,09
%0,2087
ALTIN
1.000,56
%0,0559
EURO
1.000,30
%0,0304
DOLAR
1.019,64
%1,9635
BORSA
1.322,71
%32,2705
ALTIN
1.143,04
%14,304
EURO
1.136,49
%13,6489
DOLAR
1.056,68
%5,6681
BORSA
1.401,15
%40,1148
ALTIN
1.171,85
%17,1849
EURO
1.147,59
%14,7592
DOLAR
1.718,75
%71,8748
BORSA
2.367,20
%136,7198
ALTIN
1.810,82
%81,0824
EURO
1.758,35
%75,8353
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler