New York Borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 artarak 40.138,40 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 5.638,16 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,48 kazançla 18.485,91 puana yükseldi.

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, saldırının ABD'de daha fazla siyasi çekişmeye neden olma potansiyeli taşımasına karşın Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Yatırımcıların Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili son gelişmeleri takip ettiğini kaydeden analistler, Trump yönetiminde sıkı ticaret politikalarının, iklim değişikliği ve kripto para birimi gibi konularda ise daha gevşek düzenlemelerin beklendiğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerle Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisselerinin yüzde 30'dan fazla değer kazanması dikkati çekti.

Şirket bilançolarının da yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, bu hafta açıklanması beklenen büyük şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

ABD'nin büyük bankaları finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artışla 3,04 milyar dolara ulaştı.

Bankanın geliri de aynı dönemde yüzde 17 artışla 12,7 milyar dolara yükseldi. Goldman Sachs'ın hisseleri, ikinci çeyrekte beklentileri aşan finansal sonuçları sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Washington Ekonomi Kulübü'nde yapacağı açıklamaların da yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.