New York Fed imalat endeksi ekimde arttı

New York Fed'in ekim ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayınlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ekimde 19,4 puan artışla 10,7'ye yükseldi.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde eksi 1,8 olması yönündeydi. Endeks, eylül ayında eksi 8,7 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi ekimde 23,3 puan artarak 3,7'ye ve sevkiyat endeksi 31,7 puan artışla 14,4'e çıktı.

Gelecek altı aylık görünüme ilişkin iyimserlik de bu dönemde 15,5 puan artarak 30,3'e yükseldi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.