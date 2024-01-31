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Nikkei 225, 26 yılın en iyi Ocak ayını geçirdi

Günün erken saatlerindeki kayıplarını tersine çeviren Japonya Nikkei 225 Endeksi, bu ay son 26 yılın en iyi Ocak ayını geçirdi.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2024 11:37

Son Güncelleme Tarihi 31 Ocak 2024 11:37

Japonya Nikkei 225 Endeksi, bugün açıklanacak FOMC kararı öncesinde olası pozisyon ayarlamaları nedeniyle erken saatlerdeki kayıplarını tersine çevirerek yüzde 0,61, 220,85 puan, artışla 36286,71 seviyesinden kapandı. Ocak ayında yüzde 8,43 yükseldi. Bu son 26 yılın en iyi Ocak ayı oldu.

CMC Markets baş piyasa analisti Michael Hewson, Fed'in Mart ayında bir faiz indirimi sinyali vermesinin şaşırtıcı olacağını, ancak merkez bankasının bir faiz indirimine daha kapı açabileceğini söyledi.

Komatsu, 3. çeyrek net kârının analistlerin beklentilerini aşmasının ardından %8,6 yükselirken, Canon 2024 yılı için daha yüksek gelir ve net kâr öngörmesinin ardından %7,85 yükseldi.

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