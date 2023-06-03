Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda düzenlenen Genel Kurul, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Hasan Büyükdede, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü'nün katılımıyla yapıldı.

Büyükdede, buradaki konuşmasında, OSBÜK ile birçok konuda beraber çalıştıklarına dikkati çekerek, OSB'lerin sorunlarının çözülmesi ve şartlarının iyileştirilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

OSB'lerde talep edilen arsaların büyüdüğüne işaret eden Büyükdede, "Türkiye ilerleyen dönemlerde daha büyük sanayi alanlarına kavuşmak zorunda kalacak. Biz de sanayi alanlarında bu ihtiyacı karşılamaya gayret ediyoruz." dedi.

Büyükdede, OSB'lerde istihdam konusunda ciddi problemler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerde insan kaynağı konusunda zorluklar var. Bazı bölgelerimizde ise istihdam fazlamız var. Bu bölgelere doğru transferler önümüzdeki dönemde de olacak. Bütün illerimiz birer endüstri alanı haline daha da gelişmiş olarak gelecekler. Yeni dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi de ulaşımdır. OSB'lerin hızla limanlara ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. OSB'lerin içinde demir yolu ağlarının çözümleneceği döneme girmiş olacağız."

"SADECE GEÇEN SENE 16 YENİ OSB FAALİYETE GEÇTİ"

Murzioğlu da OSB'lerin Türkiye'nin tüm dünyaya rol model olan projeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'de OSB kurulmayan il kalmadığına dikkati çeken Murzioğlu, "Sadece geçen sene 16 yeni OSB faaliyete geçti. OSB'lerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 binin üzerine çıktı. Buralardaki istihdam 2,5 milyona, ihracat 65 milyar dolara, ihracat yapan firma sayısı 10 bine ulaştı. Sanayi istihdamının ve ihracatının neredeyse yarıya yakınını OSB'lerimiz sağlar hale geldi. OSB'ler içinde model fabrikalar, AR-GE ve tasarım merkezleri kuruldu." diye konuştu.

"ÇOK ÇALIŞTIK, ÇOK ÜRETTİK, ÇOK İHRACAT YAPTIK"

Kütükcü de OSB'lerin Türk sanayisinin lokomotifi olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalıştık, çok ürettik, çok ihracat yaptık. Organize sanayi bölgelerimizi, üretim camiasının en güçlü temsilcisi haline getirdik. Sanayi üretiminin, istihdamın, ihracatın lokomotifi olduk. Başarımız sınırları aştı, dünyaya örnek olduk. Bu dönemde sadece ülkemizi değil, küresel ekonomiyi tehdit eden salgınlara, savaşlara şahitlik ettik. Ancak tüm bunlara rağmen, organize sanayi bölgeleri olarak sorunlara teslim olmadık, olumsuzluğa odaklanmadık. 'Bizim işimiz üretim.' dedik, işimize baktık. Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerine eklemlenmesine öncülük ettik. Biz ürettikçe Türkiye büyüdü, Türk sanayisi gelişti."

Genel Kurul'daki seçimin ardından OSBÜK Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Memiş Kütükcü, Bekir Sütçü, Cengiz Şimşek, Erdim Noyan, Mustafa R. Türker, Necip Filiz, Selçuk İskender, Mete Çağlayan, Mustafa Narlı, Murat Çökmez, M. Sabri Ünlütürk, Cem Hısımcıl, Gül Akyürek Balta, Cem Gün, Memet Aslan."