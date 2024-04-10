Piyasalarda ABD etkisi: Oynaklık arttı

ABD'de martta beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimalini zayıflatmasıyla piyasalarda oynaklık arttı.

Ülkede bugün açıklanan enflasyon verileri, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta şubatta olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda 3,7 artması yönündeydi.

FAİZ İNDİRİMLERİNE HAZİRANDA BAŞLAMA İHTİMALİ AZALDI

Analistler, söz konusu dönemde benzin ve barınma maliyetlerindeki artışların etkisiyle beklenenden fazla artan tüketici fiyatlarının, Fed'in haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayıp başlamayacağı konusundaki şüpheleri artırdığını belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 22'ye geriledi.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

ABD'de enflasyon verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Altının ons fiyatı söz konusu verinin ardından yüzde 0,4 azalışla 2.352 dolara gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,69 artışla 104,6 seviyesine çıktı.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,73 azalışla 1,078 seviyesine inerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artışla yüzde 4,50'ye çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.